In der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" gibt es bald neue Gesichter zu sehen. Vier Schauspieler sind zum Hauptcast hinzugekommen.

Die ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" (montags bis freitags um 15:10 Uhr im Ersten) bekommt Verstärkung: Christina Arends, Arne Löber, Sven Waasner und Stefan Hartmann stoßen zum Hauptcast der Serie, wie der Sender bekannt gab. Arends spielt demnach Maja von Thalheim, deren Leben nach dem plötzlichen Aus mit ihrem Verlobten aus den Fugen gerät. Sie bricht mit ihrem alten Leben und kommt ab Folge 3491 (voraussichtlicher Sendetermin: 16. November) in den "Fürstenhof", um Trost bei ihrer Adoptivmutter Selina von Thalheim (Katja Rosin) zu suchen. Doch Maja trägt ein dunkles Geheimnis mit sich, heißt es vorab über die Rolle.

Arne Löber wird als Florian Vogt zu sehen sein: Der ist "fasziniert von der Natur, der Wald bietet ihm das richtige Maß zwischen Ordnung und Chaos". Er tritt ab Folge 3491 die Stelle des Försters im "Fürstenhof" an. Sven Waasner spielt dessen älteren Bruder Erik Vogt, der Florian nicht ganz uneigennützig die Stelle im "Fürstenhof" empfohlen hat, er folgt ihm ab Folge 3493 (voraussichtlicher Sendetermin: 18. November) nach Bichlheim. Auf der Suche nach Belegen für einen finsteren Verdacht verfällt er schon bald der attraktiven "Fürstenhof"-Anteilseignerin Ariane Kalenberg (Viola Wedekind), verrät der Sender schon mal.

Der "extrovertierte und begeisterte Mountainbiker" Maximilian Richter wird demnächst von Stefan Hartmann verkörpert. Seine Figur hat sich ein Freisemester an der Uni genommen und möchte die zehn härtesten Trails im Voralpenland bezwingen. Ab Folge 3501 (voraussichtlicher Sendetermin: 30. November) soll er nicht nur den Frauen im "Fürstenhof" den Kopf verdrehen, "sondern muss sich auch seinen eigenen Gefühlen stellen".

Gastrolle für Promi

Schon Mitte Oktober wird es einen anderen prominenten Besuch am "Fürstenhof" geben. Sebastian Klussmann ist in einer Gastrolle in der ARD-Telenovela zu sehen. In insgesamt vier Folgen spielt der Quizeuropameister sich selbst, wie Ende August bekannt gegeben wurde. Seit 2013 ist Klussmann regelmäßig als "Jäger" im ARD-Vorabendquiz "Gefragt - Gejagt" zu sehen. Bei "Sturm der Liebe" fällt Lucy (Jennifer Siemann) aus allen Wolken, als der Quizpromi plötzlich vor ihr steht. Aber nicht nur Lucys Interesse ist geweckt, sondern auch Rosalie (Natalie Alison) ist auf ihn aufmerksam geworden. Die erste Folge, in der er zu sehen ist, soll am 13. Oktober über die TV-Bildschirme flimmern.