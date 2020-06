Diese Promis sind dabei! Vor knapp zwei Wochen wurde bekannt, dass Valentina Pahde (25) die Hauptrolle in der neuen TVNow-Event-Serie "Sunny - Wer bist du wirklich?" spielen wird. In einer aktuellen Pressemitteilung wurde jetzt auch bekanntgegeben, welche Schauspielkollegen den Hauptcast ergänzen.

Neben Pahde werden auch Wilson Gonzalez Ochsenknecht (30), Gerrit Klein (28), Ben Andrews Rumler (21), Linda Rohrer (geb. 1999), Meryl Marty (geb. 1990), Brix Schaumburg (geb. 1990), Sarah Buchholzer (20) und Felix Lampert (geb. 1982) zu sehen sein. Ochsenknecht wird den schwerreichen Ove geben, während Pahde die namensgebende Hauptfigur "Sunny" spielt.

Darum geht es

In der Young-Adult-Serie zieht Sunny vorübergehend von Berlin nach München. Dort kommt es zu einem Todesfall auf einer Party, doch als Sunny am nächsten Tag erwacht, hat sie einen Filmriss. Fortan dreht sich alles um die Frage, was in jener Nacht wirklich geschehen ist.

In der Mitteilung ist von "Dramen, Emotionen, Sex und Leidenschaft" die Rede, die die Zuschauer sehen werden. "Sunny" sei "eine Dramaserie, die es so in der Art in Deutschland noch nie zu sehen gab", erklärt Ochsenknecht, der zudem "Spannung und überraschende Wendungen" verspricht.