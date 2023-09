R&B-Sänger Usher wurde als Act der nächsten Super-Bowl-Halbzeitshow bekanntgegeben. Es ist nicht das erste Mal, dass der Musiker dabei ist.

Große Ehre für Superstar Usher (44): Der Sänger wird in der Halbzeitshow des Super Bowl im kommenden Jahr performen. Das Finale der US-American-Football-Profiliga National Football League (NFL) wird dieses Mal im Allegiant Stadium in Paradise im Bundesstaat Nevada stattfinden. Die Heimspielstätte der Las Vegas Raiders wird am 11. Februar 2024 das Großevent beheimaten.

Unter anderem überbringt Kim Kardashian (42) Usher in einem lustigen Ankündigungsclip die frohe Botschaft über seinen Auftritt beim Super Bowl LVIII. Auch die Football-Stars Odell Beckham Jr (30), Marshawn Lynch (37) oder Deion Sanders (56) geben ihm in kurzen Videos die Nachricht weiter. "Es ist eine große Ehre für mich, endlich einen Super-Bowl-Auftritt von meiner Liste abhaken zu können", erklärte Usher laut "People" in einem Statement. "Ich kann es kaum erwarten, der Welt eine Show zu bieten, die anders ist als alles, was sie bisher von mir gesehen hat."

Mitperformer im Jahr 2011

Usher war bereits in der Vergangenheit in einer Halbzeitshow involviert, stand dabei aber nicht als Headliner auf der Bühne. Er performte gemeinsam mit den Black Eyed Peas, die die Show auf die Beine gestellt hatten. In diesem Jahr performte Rihanna (35) bei dem berühmten Sportereignis und sorgte bei dem Millionen-Publikum für eine große Überraschung.

Nachdem sie im Mai 2022 ihr erstes gemeinsames Kind mit dem US-Rapper A$AP Rocky (34) zur Welt gebracht hatte, galt Rihannas Auftritt bei der Halftime-Show des Super Bowls am 12. Februar 2023 als Auftakt ihres langerwarteten Bühnen-Comebacks. Während des Auftritts machte Rihanna jedoch gleichzeitig auch ihre zweite Schwangerschaft öffentlich und präsentierte stolz ihren Babybauch.