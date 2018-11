Spinat soll stark und wach machen, die Augen schützen und auch noch beim Abnehmen helfen. Ein echter Allround-Fitmacher also. Das scheinen auch einige Blogger zu wissen. Denn Chiara Ferragni (31) oder Pamela Reif (22) posten beispielsweise nicht nur auf ihren Blogs, sondern auch auf Instagram gerne mal ein leckeres Spinat-Rezept. Doch was kann das Blattgemüse noch?

Spinat überall: Smoothie, Salat oder Pesto

Egal ob in einem Smoothie, einem Salat oder zur Pasta: Spinat kann für (fast) jedes Gericht hergenommen werden. Denn das grüne Blattgemüse ist reich an Eisen, Folsäure, Vitamin C und Betacarotin. Dank letzterem ist der Spinat übrigens grün. Carotinoide werden in der Industrie oft zum Färben von Lebensmitteln eingesetzt. Und auch wir können von dieser Farbkraft profitieren. Denn Betacarotin ist vor allem für unser Sehen verantwortlich. Nachdem der Naturfarbstoff im Magen in Vitamin A umgewandelt wird, ist er mit Zink Hauptbestandteil des Sehpurpurs und schützt die Netzhaut.

Aber nicht nur das: Wegen der in Spinat enthaltenen Mineralstoffe Magnesium, Kalium und Folsäure, wird der Körper vor lebensbedrohlichen Herz-Kreislauf-Erkrankungen geschützt. Gerade für Menschen mit Bluthochdruck ist Spinat also besonders geeignet. Noch dazu ist Spinat kalorienarm. Denn das Blattgemüse enthält nur etwa 1,4 Gramm Kohlenhydrate je 100 Gramm und ist damit für Low-Carb-Diäten gut geeignet. Interessant: Wer Heißhungerattacken verspürt, sollte zu Spinat greifen, denn der macht wegen seines Nährstoffreichtums besonders satt.

Stark wie Popeye?

Früher dachte man fälschlicherweise, dass Spinat einen sehr hohen Eisengehalt hat. Was aber stimmt ist, dass der Eisengehalt im Spinat gegen Müdigkeit helfen und zur Stärkung der Muskeln beitragen kann. Grund dafür ist das enthaltene Nitrat, das das Wachstum von Muskeln und die Ausdauer fördert. Die Salze helfen zudem beim Sauerstofftransport im Blut. In gewisser Weise kann Spinat einem also doch Superkräfte verleihen!