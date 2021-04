Zehn Cent soll die Ausgabe von "Action Comics #1" gekostet haben, als sie 1938 veröffentlicht wurde. Jetzt wurde ein Comicheft, in dem Superman seinen ersten Auftritt hatte, am Dienstag für 3,25 Millionen US-Dollar verkauft.

Es ist ein Rekorddeal, der einem US-amerikanischen Online-Auktionshaus gelungen ist: Umgerechnet 2,74 Millionen Euro soll ein unbekannter Sammler für eine Erstausgabe eines 83 Jahre alten Superman-Comics auf den Tisch gelegt haben.

Die Rarität sei in einem Stapel alter Filmmagazine aus den 1930er-Jahren vergraben und in einem hervorragenden Zustand gewesen, erklärte das New Yorker Online-Auktionshaus "ComicConnect.com", über dessen digitalen Ladentisch der Comic ging. Zuvor sei der Comic bereits mindestens dreimal verkauft worden, zuletzt 2018 für mehr als zwei Millionen Dollar. Der jetzige Verkäufer habe dementsprechend mehr als eine Million Dollar Gewinn gemacht. Der Name des neuen Besitzers wurde nicht bekanntgegeben. Es hieß lediglich, dass es sich um einen privaten Sammler handelt, der "relativ neu im Bereich der Comic-Investitionen ist".

Nach eigenen Angaben hat das Online-Auktionshaus bereits acht Comic-Verkäufe abgewickelt, die die Eine-Million-Dollar-Marke geknackt haben. "In meinen 35 Jahren als Händler habe ich den Markt für alte Comics noch nie so stark gesehen", erklärte Mitgründer Vincent Zurzolo in einer Pressemitteilung. Zurzolo rechne damit, dass der Wert der Sammlerstücke auch in Zukunft weiter steigt.

"CNN" zufolge haben andere Ausgaben von "Action Comics #1" bereits in der Vergangenheit enorme Preise erzielt – so habe 2014 ein Exemplar für umgerechnet fast 2,7 Millionen Euro den Besitzer gewechselt. Gerade die erste Superman-Ausgabe sei etwas ganz Besonderes und "wirklich der Beginn des Superhelden-Genre", so Zurzolo. In dem mittlerweile 83 Jahre alten Heft erfahren die Leser, wie Superman vom Planeten Krypton auf die Erde kam und den Namen Clark Kent annahm.

Quellen: "ComicConnect.com"; "CNN"; "Los Angeles Times"