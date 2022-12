Wegen eines Rassismus-Skandals muss eine ehemalige Hofdame der Queen den Palast verlassen. Lady Susan Hussey hatte sich zuvor entschuldigt.

Eine der Hofdamen der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022), Lady Susan Hussey (83), hat sich nach einem Rassismus-Skandal entschuldigt und das Königshaus verlassen. Das berichten britische Medien. Die 83-Jährige, Taufpatin von Prinz William (40), soll bei einer Veranstaltung im Buckingham Palast wiederholt Ngozi Fulani, die Chefin einer Wohltätigkeitsorganisation, gefragt haben, woher sie "wirklich" komme.

Ngozi Fulani sagte laut "The Guardian", Susan Hussey habe ihr Haar bewegt, um ihr Namensschild zu sehen, und habe sie danach gefragt, woher ihre "Leute" kämen, obwohl sie ihr bereits gesagt hatte, dass sie Britin ist.

In einem "Independent"-Interview erklärte Fulani, das Problem sei "größer als eine Person. Es ist institutioneller Rassismus". Sie fügte hinzu: "Ich war geschockt, nachdem es passiert ist, und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich solchen Unsinn nicht vertrage." Weiter erklärte sie: "Aber ich musste so viele Dinge berücksichtigen. Als schwarze Person fand ich mich an dieser Stelle wieder, an der ich etwas sagen wollte." Aber was passiert sei, würde "automatisch als meine Schuld" angesehen, so Fulani, es würde ihrer Wohltätigkeitsorganisation Sistah Space schaden.

Äußerungen "inakzeptabel und zutiefst bedauerlich"

Der Palast bezeichnete die Äußerungen von Susan Hussey Medienberichten zufolge als "inakzeptabel und zutiefst bedauerlich". Ein Sprecher von Prinz William sagte: "Rassismus hat keinen Platz in unserer Gesellschaft". Weiter hieß es: "Die Kommentare waren inakzeptabel, und es ist richtig, dass die Person mit sofortiger Wirkung zurückgetreten ist."

Lady Hussey war jahrzehntelang eine enge Vertraute der verstorbenen Königin und begleitete sie unter anderem 2021 bei der Beerdigung von Prinz Philip (1921-2021). Die Witwe des ehemaligen BBC-Vorsitzenden Sir Marmaduke Hussey (1923-2006) arbeitete auch nach dem Tod der Queen weiter für den Palast. Sie gilt als eine enge Freundin von König Charles III. (74). Ihre Tochter Katherine Brooke wurde gerade zu einer der "Queen's companions" ("Begleiterinnen der Queen") von Königsgemahlin Camilla (75) ernannt, die Charles' Frau statt der Hofdamen unterstützen.