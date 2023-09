von Jana Felgenhauer Ein herzliches Lachen und große Fröhlichkeit – damit hat Nachrichtensprecherin Susanne Daubner diese Woche unzählige Menschen begeistert. Es ist nicht das erste Mal, dass die Moderatorin zum Zuschauer-Hit wurde.

Seriöse Klamotte, bedeutungsvolles Gesicht, gewählte Worte – Nachrichtensprecher- und Sprecherinnen müssen ihre wahre Persönlichkeit stets hinter einem professionellen Job-Ich verbergen. Doch manchmal gibt es Überraschungen.

Susanne Daubner, die sich seit knapp fünfundzwanzig Jahren an diese Codes hält, begann 2021 auf feine Art, sich selbst zu parodieren. So trägt sie die zehn Jugendwörter des Langenscheidt-Verlags, die in jedem Jahr zur Abstimmung stehen, mit betonter Ernsthaftigkeit vor, verzieht keine Miene, wenn sie wie in diesem Jahr "Rizz", "Darf er so?" und "Slay" vorliest. Das Gewinnerwort verkündet die Moderatorin dann ein paar Wochen später meist in einem ironisch verpackten Satz: "Das Jugendwort des Jahres 2022 ist Smash. Wer jemanden smashen will, würde die Person beim Online-Daten nach rechts wischen – oder auch mehr. Das Gegenteil davon ist Pass: eine Abfuhr." Noch lustiger war ihre Erklärung im Vorvorjahr: "Cringe ist das Gefühl, das Sie haben, wenn ich den folgenden Satz sage: Digga, wie fly ist eigentlich die 'Tagesschau', wenn sie mit Jugendwörtern flext?"

Susanne Dauber ist seit 1999 bei der "Tagesschau"

Noch mehr Sympathien erntete die 62-Jährige während der Morgennachrichten vor zwei Tagen. Irritiert von ihrem Kollegen Sven Lorig, der im Hintergrund agierte, bekam Daubner einen Lachanfall, ihre Wangen leuchteten mit ihrem pinkfarbenen Blazer um die Wette, sie musste ihre Anmoderation immer wieder unterbrechen, sich die Tränen aus den Augen wischen. Doch man spürte auch ihre Scham darüber, die Kontrolle gerade verloren zu haben. "Es dauerte gefühlt eine kleine Ewigkeit", sagte sie später in Interviews. Die Zuschauer freute es, konnten sie doch endlich einmal einen echten Menschen hinter der Moderationsfassade erblicken, eine Frau mit Humor und Herz. Die Clips haben beinahe Kult-Status erreicht, wurden millionenfach geklickt, tausendfach kommentiert, gerade von jungen Menschen. Der ARD gefällt das.

Susanne Daubner wurde 1961 in Halle geboren, ihre Karriere begann Mitte der Achtziger beim Rundfunk der DDR. 1989 floh sie in den Westen, nachdem die Stasi versucht hatte, sie anzuwerben. Die Flucht war spektakulär, die ehemalige Leistungsschwimmerin durchschwamm mit ihrem Freund einen Grenzfluss. Nachdem Susanne Daubner bei diversen Rundfunksendern gearbeitet hatte, kam sie 1999 zur ARD-"Tagesschau" – als erste brünette Nachrichtensprecherin. Eines ihrer Lieblingsjugendwörter, so erzählte sie es in einem Interview des NDR-Talkformats "DAS!", sei "YOLO" (you only live once). "Man lebt nur einmal, man sollte seine Chancen nutzen und risikofreudiger sein im Leben", sagte sie.