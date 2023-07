von Christine Westermann Moderatorin, Journalistin und Autorin Christine Westermann liebt Bücher. Hier stellt sie alle zwei Wochen ihre Neuentdeckungen vor. Diese Woche geht es um "Hätte ich das bloß nie gesagt" von Sven Michaelsen.

Auf die Frage, was er an seinem Aussehen ändern würde, antwortet der Schauspieler Joachim Meyerhoff: "Ich hätte gern tolle Haare und nicht so müde Augen." Außerdem hätte er gern Schuhgröße 43 statt 46/47, denn im Schauspielerolymp sitzen lauter Typen mit Schuhgröße 43, da ist er sich ziemlich sicher. "Ich wäre wirklich für eine Komplettsanierung."

Meyerhoff hat dem Journalisten Sven Michaelsen ein Interview gegeben. Michaelsen zählt zu den besten Interviewern in Deutschland, hört zu, fragt nach, wurde für seine Gespräche zweimal mit dem Reporterpreis ausgezeichnet. In seinem neuen Buch "Hätte ich das bloß nie gesagt" haben ihm 20 berühmte Männer und Frauen aus ihrem Leben erzählt, ihr Inneres nach außen gekehrt.