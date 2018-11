Neue Rolle für Dakota Fanning (24, "Krieg der Welten"), die zuletzt in "Ocean's 8" und an der Seite von Daniel Brühl (40) in der Serie "The Alienist - Die Einkreisung" zu sehen war. Die Schauspielerin soll im Einwanderungsdrama "Sweetness in the Belly" die Hauptrolle übernehmen. Das berichtet das US-Branchenmagazin "Variety". Neben ihr sollen unter anderem auch Wunmi Mosaku (32) und Kunal Nayyar (37) mitspielen, der vor allem als Rajesh Koothrappali in der beliebten Sitcom "The Big Bang Theory" bekannt ist. Ursprünglich war Saoirse Ronan (24, "Lady Bird") für die Hauptrolle vorgesehen.

Es wird bereits gedreht

In Irland hätten bereits die Dreharbeiten begonnen, heißt es weiter. Die nächste Station für die Produktion sei Äthiopien. Das Drehbuch stamme demnach aus der Feder von Laura Phillips und basiere auf der gleichnamigen Bestseller-Vorlage von Schriftstellerin Camilla Gibb (50). Regie führe Zeresenay Berhane Mehari.

Im Film gehe es um ein weibliches Waisenkind in Afrika, das als Immigrantin nach England flüchte und versuche, andere Einwanderer mit ihren Familien wieder zu vereinen. Gleichzeitig trauere sie einer verlorenen Liebe mit einem Arzt hinterher.