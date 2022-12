von David Baum Noch im Frühjahr feierte Sybil Gräfin Schönfeldt ihren 95. Geburtstag und führte mit dem stern ein launiges, aber leider letztes Gespräch. Am Donnerstag ist sie nach kurzer Krankheit verstorben.

Liebe Gräfin Schönfeldt, wir haben uns zuletzt vor 15 Jahren über gute Manieren unterhalten. Was würden Sie sagen, hat sich an den Umgangsformen seitdem verändert?

Das fällt mir schwer zu sagen, weil ich mich in den vergangenen Jahren sehr zurückgezogen habe. Um Umgangsformen zu kennen, braucht man Umgang. Wenn man so alt geworden ist, wie ich, kümmert es einen nicht mehr, was die Leute denken. Man lebt, wie man will.