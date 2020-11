Wird auch in "The Suicide Squad" Schauspieltalent und Stärke beweisen dürfen: Sylvester Stallone.

Prominenter Neuzugang bei "The Suicide Squad": Rambo höchstpersönlich alias Sylvester Stallone schließt sich dem Selbstmordkommando an.

Wenn die Antihelden aus "The Suicide Squad" wie geplant im August 2021 zurückkehren, müssen die Fans zwar auf Superstar Will Smith (52) verzichten. Für den Schauspieler, der 2016 noch im ersten Teil von David Ayer (52) als Meisterschütze Deadshot mitwirkte, wurde jedoch mehr als würdiger Ersatz gefunden, wie der neue Regisseur James Gunn (54) selbst via Instagram verkündet hat. Denn in einer noch nicht bekanntgegebenen Rolle wird Sylvester Stallone (74) das Comic-Universum von DC aufmischen.

Die frohe Kunde für alle Action-Anhänger teilte Gunn durch einen Schnappschuss von sich und Sly mit. Dazu schrieb er: "Ich liebe es immer, mit meinen Freund Sylvester Stallone zu arbeiten und unsere gemeinsame Arbeit an 'The Suicide Squad' stellte keine Ausnahme dar. Obwohl Sly ein ikonischer Filmstar ist, haben viele Menschen noch immer keine Vorstellung davon, was für ein überragender Schauspieler dieser Kerl ist."

Bekannte aus einer anderen Galaxie

Der erste "Suicide Squad"-Film von 2016 war zwar ein kommerzieller Erfolg, die Kritiken fielen zuweilen jedoch vernichtend aus. Daraufhin wurde "Guardians of the Galaxy"-Regisseur Gunn engagiert, um der Franchise aus dem "Batman"-Universum rund um Margot Robbie (30) alias Harley Quinn neues Comic-Leben einzuhauchen. Zurückkehren werden unter anderem Joel Kinnaman (40) als Rick Flag, Jai Courtney (34) als Captain Boomerang und Viola Davis (55) als Amanda Waller. Neu dabei sind neben Stallone auch John Cena (43), Taika Waititi (45), Idris Elba (48) und Nathan Fillion (49), um nur einige zu nennen.

Apropos "Guardians of the Galaxy": Im zweiten Teil des Weltraum-Klamauks verschaffte Regisseur Gunn seinem Kumpel Stallone bereits einen Gastauftritt als intergalaktischer Clan-Anführer Stakar Ogord. Es ist davon auszugehen, dass der "Rocky"-Schauspieler auch bei "The Suicide Squad" einen eher kleinen, nichtsdestotrotz denkwürdigen Part einnehmen wird.