"The Family Stallone" lautet der Titel von Sylvester Stallones neuer Reality-Show. Zuschauer erhalten Einblicke in sein Familienleben.

Nachdem bereits bekannt war, dass Superstar Sylvester Stallone (76) eine eigene Reality-Show bei Paramount+ erhält, hat der US-Streamingdienst jetzt weitere Details bekannt gegeben. Die zunächst auf acht Episoden angelegte Show mit dem Titel "The Family Stallone" wird demnach Stallone, seine langjährige Ehefrau Jennifer Flavin (54) sowie die drei gemeinsamen Töchter Sophia (26), Sistine (24) und Scarlet (20) in ihrem Privatleben begleiten. Im Frühling dieses Jahres soll "The Family Stallone" in den USA bei Paramount+ erscheinen.

Einblicke in "eine der berühmtesten Familien Hollywoods"

"Sylvester Stallone ist bereit, den Kameras Zugang zu der seiner Einschätzung nach größten Rolle seines Lebens zu geben: ein Vater zu sein", heißt es "Variety" zufolge in einer Pressemitteilung von Paramount+. Die Serie "The Family Stallone" soll Zuschauern "einen Platz am Tisch einer der berühmtesten Familien Hollywoods" bieten.

Viele Zuschauer dürften durch die neue Show Stallones Ehefrau Jennifer Flavin sowie die Töchter Sophia, Sistine und Scarlet erstmals kennenlernen. Flavin ist Miteigentümerin der Kosmetik- und Beauty-Linie Serious Skin Care, während die Töchter Sistine und Scarlet in die Fußstapfen ihres berühmten Vaters treten und Schauspielerinnen werden wollen. Scarlet Stallone war auch bereits an der Seite ihres Vaters in der Erfolgsserie "Tulsa King" zu sehen, die ebenfalls auf Paramount+ beheimatet ist und in Deutschland am 19. März 2023 startet.

Unklar ist bislang, ob auch die Eheprobleme von Stallone und Flavin in "The Family Stallone" zum Thema werden. Flavin hatte im August vergangenen Jahres nach 25 Ehejahren zunächst die Scheidung eingereicht. Doch bereits wenige Wochen später versöhnte sich das Paar wieder und legte die vormaligen Differenzen bei. Im Rückblick auf diese turbulenten Wochen erklärte Stallone im Oktober gegenüber der "Sunday Times": "Es gab eine Wiedererweckung darüber, was für mich das absolut Wichtigste ist, und zwar meine Liebe für meine Familie."