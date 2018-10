Nachdem Sylvie Meis (40) ihren "Let's Dance"-Posten an Neu-Moderatorin Victoria Swarovski (25) abgeben musste, scheint es für sie bei RTL besser denn je zu laufen. Die gebürtige Niederländerin ist in diesem Jahr nicht nur in die Jury der beliebten Castingshow "Das Supertalent" zurückgekehrt, sondern startet jetzt auch mit ihrer eigenen TV-Show durch. Der Startschuss für "Sylvies Dessous Models" fällt am 21. November, wie der Sender am Mittwoch bekanntgab.

Das Konzept ist einfach

Für ihr Dessous- und Bademoden-Unternehmen Sylvie Designs sucht die 40-Jährige ein neues Gesicht. Ähnlich wie bei Heidi Klums (45) "Germany's next Topmodel" stellen sich zahlreiche Frauen aus ganz Deutschland der sexy Herausforderung. 30 von ihnen lädt Meis zum Casting ein und entscheidet Folge für Folge, welche Dame das Potenzial zur Markenbotschafterin hat. Schönheit allein reicht dafür aber nicht. "Persönlichkeit, Auftreten und echte Leidenschaft sind gefragt", heißt es von Seiten des Senders.

In drei Folgen, die RTL ab dem 21. November immer mittwochs ab 20:15 Uhr zeigt, müssen die Teilnehmerinnen verschiedene Challenges in Berlin, Hamburg, Paris und auf Ibiza meistern. Die glückliche Gewinnerin erwartet am Ende nicht nur ein gemeinsames Dessous- und Unterwäsche-Shooting mit Sylvie Meis, sondern auch eine Siegprämie von 50.000 Euro.

Private Einblicke inklusive

In "Sylvies Dessous Models" geht es aber längst nicht nur um die Anwärterinnen. Auch Meis selbst möchte die TV-Show für sich nutzen. Sie sehe das Format als Chance, sich "dem deutschen Publikum als Businessfrau zu präsentieren". Was die Zuschauer erwarten können? RTL verspricht "intensive Einblicke in private, alltägliche Situationen" aus dem Leben der 40-jährigen Moderatorin.