Nicht nur zum "Tag des Wanderns" zieht es viele Menschen in die Natur. Mit diesen Apps steht der nächsten Tour nichts mehr im Weg.

Der Frühling zieht durchs Land und es treibt die Menschen in die Natur. Am 14. Mai ist obendrein der vom Deutschen Wanderverband ausgerufene "Tag des Wanderns". Um sich auf den Wanderpfaden nicht zu verirren, gibt es mehrere Apps, die schwere Reise- und Wanderführer ersetzen. Das sind die besten.

Locus Maps

Locus Maps ist wohl die umfangreichste unter den Wander-Apps, zumindest in der kostenpflichtigen Pro-Version. Die zehn Euro (kein Abo-Modell) sind jedoch gut investiertes Geld für Wanderer. Einerseits finden sie hier gigantische Mengen an Kartenmaterial, andererseits gibt es auch die Möglichkeit zur Offline-Navigation. Um die zu nutzen, sind zwar einige technische Kniffe nötig. Doch ist die Funktion einmal eingerichtet, ist die Navigation beispielsweise im Ausland und ohne Mobilfunk-Empfang problemlos möglich. Der einzige Nachteil von Locus Maps: Dank des großen Umfangs fällt die Bedienung manchmal komplexer aus als bei anderen Apps. Wer allerdings bereit ist, sich in die Materie einzuarbeiten, wird mit Locus Apps auf jeden Fall glücklich. Locus Maps und Locus Maps Pro ist nur für Android erhältlich.

Outdooractive

Die App Outdooractive ist wegen ihrer einfachen Bedienbarkeit sehr populär. Allerdings ist die Funktionalität in der kostenlosen Basisversion eingeschränkt. Sie enthält beispielsweise keine Wegmarkierungen, was das Planen von Routen erschwert. Außerdem ist in jedem Fall ein Benutzerkonto anzulegen. Dann haben User aber Zugriff auf mehr als 100.000 vorgefertigte Touren. Bei denen verlassen sich die Macher der App nicht nur auf den Input ihrer User, sondern kooperieren mit zahlreichen Tourismuspartnern und Fremdenverkehrsämtern. Die Möglichkeit, bereits vorhandene, eigene GPS-Touren zu importieren, erleichtert den Umstieg, falls man Outdooractive zum ersten Mal nutzt. Die App ist in ihrer Basisversion gratis, die Pro-Mitgliedschaft kostet 2,50 Euro im Monat, Pro+ kostet 5 Euro. Outdooractive gibt's für Android und iOS.

Komoot

Komoot gehört zu den am weitesten verbreiteten Wander- und Outdoor-Apps. Besonders beliebt ist sie bei Usern, um Höhenprofile geplanter Routen zu visualisieren und Strecken anhand eines bestimmten Untergrunds zu planen. Klasse ist die Funktion, gespeicherte Strecken an andere GPS-Navigationsgeräte exportieren zu können. Weitere Pluspunkte sammelt die App damit, dass sie die Touren an den Fitnessgrad ihrer User anpasst. In der kostenlosen Version ist eine erste Kartenregion gratis enthalten, jede weitere kostet 3,99 Euro. Wer das komplette Kartenmaterial von Komoot möchte, muss dafür 29,99 Euro berappen. Komoot ist für Android und iOS erhältlich.

Bergfex Touren & GPS Tracking

Bergfex wartet mit mehr als 70.000 Touren auf, viele von ihnen wurden von zertifizierten Usern geteilt. Die meisten der Touren halten zusätzliche Informationen parat, etwa zur Anfahrt oder der für die Tour benötigten Ausrüstung. Die kostenpflichtige Vollversion ist nur als Jahresabo verfügbar, mit knapp zehn Euro pro Jahr liegt der Preis aber im Rahmen. Dafür gibt's eine übersichtliche und intuitive App, die über die wichtigsten Funktionen für Wanderenthusiasten verfügt: Navigation, Höhenprofile, selbst den Neigungswinkel der aktuellen Position können User sich anzeigen lassen. Bergfex Touren & GPS Tracking gibt's für Android und iOS.

alpenvereinaktiv

Die App alpenvereinaktiv ist das gemeinsame Tourenportal des deutschen und österreichischen Alpenvereins. Die kostenlose Basisversion enthält Standardfunktionen wie das Planen von Routen oder Navigation. Außerdem können User Touren, Hütten und Unterkünfte bewerten. Erst in der Pro-Version (2,50 Euro/Monat) sind topografische Karten und Wegenetze sowie die Möglichkeit zur Offline-Navigation enthalten. Die Variante Pro+ (5 Euro/Monat) bietet noch detailliertere Karten, die 3D-Ansicht von geplanten Touren und eine Embed-Funktion für Wandernde, die ihre Touren im Netz präsentieren möchten. alpenvereinaktiv ist für Android und iOS verfügbar.