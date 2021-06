"Take Me Out XXL" mit Jan Köppen soll ab 13. Juli ausgestrahlt werden

Die Datingshow "Take Me Out" kommt in die Primetime. RTL spendiert Moderator Jan Köppen vier XXL-Folgen, die ab Juli zu sehen sein werden.

Fans der Datingshow "Take Me Out" dürfen sich auf Unterhaltung in Extralänge freuen. Moderator Jan Köppen (38) wird ab Mitte Juli vier zweistündige Folgen mit dem Namen "Take Me Out XXL" präsentieren, die zur Primetime ausgestrahlt werden sollen. Das hat RTL am 14. Juni bekannt gegeben. Eine reguläre Late-Night-Staffel soll dann im Herbst folgen.

Köppen folgt auf Schmitz

Bislang wurde das Format von Comedian Ralf Schmitz (46) moderiert. Dass Köppen übernehmen wird, wurde im März bekannt. Damals erklärte er bereits in einer Mitteilung, dass er sich sehr auf seine bevorstehende Aufgabe freue: "Bei 'Take Me Out' stehen 30 Frauen an ihren Buzzern, die gackern und kichern ... ob ich darüber die Kontrolle behalten werde, werden wir sehen. Sich bei der Frauenpower als Mann in die Mitte zu stellen, da muss man schon Mumm haben."

An dem Prinzip der Show soll sich im Vergleich zur Late-Night-Variante in der XXL-Fassung nichts ändern. Der Sender verspricht aber "einige Überraschungsrunden" für die Fans des Formats. Die längeren Specials werden ab 13. Juli bei RTL ausgestrahlt und auch auf TVNow zu sehen sein. Die Show läuft seit 2013.