Als Eddie the Eagle ist er schon durch die Lüfte geflogen und prügelte sich mit Schirm, Charme und Melone als "Kingsman" mit bösen Buben. Nun tauscht Taron Egerton (28) den Maßanzug und die Ski gegen ausgefallene Brillen: Der Nachwuchs-Star wird in der geplanten Biografie über Sir Elton John (71) in die Rolle des Weltstars schlüpfen, berichtet die US-amerikanische Seite "Variety".

Laut des Berichts arbeite das Filmstudio aktuell an den letzten Details für das Biopic mit dem wenig überraschenden Namen "Rocketman", benannt nach dem Welthit von John aus dem Jahr 1972. Demnach soll Egertons guter Bekannter Dexter Fletcher (52) das ambitionierte Projekt auf die Leinwand bannen. Er fungierte bereits bei "Eddie the Eagle" als Regisseur. Außerdem ersetzte er Bryan Singer (52) als Regisseur des Streifens "Bohemian Rhapsody" - eine weitere Musiker-Biografie über den verstorbenen Queen-Sänger Freddie Mercury (dargestellt von "Mr. Robot"-Star Rami Malek, 36).

Dem britischen Sänger Elton John gelang 1973 mit seinem Album "Goodbye Yellow Brick Road" der nationale und internationale Durchbruch. Auf der Platte befand sich unter anderem seine Ode an Marilyn Monroe namens "Candle in the Wind", die er später für die tragisch ums Leben gekommene Lady Di umschreiben sollte. Angesichts Edgertons Alter (28) wird diese Frühphase von Johns Schaffen wohl einen großen Teil des Films "Rocketman" einnehmen. Ein geplanter Erscheinungstermin ist noch nicht bekannt, die Produktion soll aber noch in diesem Sommer beginnen.