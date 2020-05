Die junge Polizistin Nasrin ist ehrgeizig und hart im Nehmen - so macht es zumindest der Anschein. Denn während eines Workshops dreht sie durch und ersticht brutal ihren Kollegen. Keiner weiß, was in sie gefahren ist und auch die Kommissare Klaus Borowski (Axel Milberg, 63) und Mila Sahin (Almila Bagriacik, 29) stehen vor einem großen Rätsel. Die Schauspielerin Soma Pysall (geb. 1995) verkörpert dabei großartig die Rolle der traumatisierten Täterin. Aber auch andere Nebendarsteller brillieren in "Borowski und der Fluch der weißen Möwe" (10. Mai) - darunter sind bekannte Gesichter.

Soma Pysall als traumatisierte Täterin

Die gebürtige Berlinerin Soma Pysall startete ihre Schauspielkarriere mit einer Hauptrolle in der NDR-Serie "In Your Dreams". Von 2012 bis 2014 verkörperte sie die Rolle der Lili von Hasenburg. Neben ihrem Studium der Film- und Theaterwissenschaften ergatterte sie dann eine Rolle in der Serie "Beat" (2018). Weitere Hauptrollen übernahm sie in der Serie "Wir sind jetzt" (2019) und dem ARTE-Kurzfilm "Was bleibt" (2012). Doch damit noch nicht genug: Im Herbst 2021 wird sie in Michael "Bully" Herbigs "Hui Buh und das Hexenschloss" in den deutschen Kinos zu sehen sein.

Rapper Sero als Polizeischüler

Stefan Hergli alias Sero gibt im neuen Kiel-"Tatort" sein Debüt als Schauspieler. Überzeugend verkörpert er darin den blonden Polizeischüler Leroy Schüttler. Hergli wurde 1992 in Berlin geboren und machte sich in den letzten Jahren unter dem Namen 'Sero' einen Namen in der deutschen Rapper-Szene. 2017 erschien sein erstes Album "One and Only". Für den neuen Borowski-"Tatort" steuerte er den Titel-Song "Fliegen" bei, welcher am Anfang auch zu hören ist. Den Song nahm er zusammen mit Almila Bagriacik auf.

Wie er zum Schauspielern gekommen ist? "Ich wurde angefragt. Almila Bagriacik hat mich der Redaktion vorgeschlagen. [...] Ich kenne Almila schon seit der Schulzeit", erklärt Sero im Interview mit dem NDR. "Beim Casting konnte ich überzeugen. Durch meine Musikvideos verfüge ich über eine gewisse Erfahrung vor der Kamera."

Kida Khodr Ramadan als verbitterter Vater Luca

In "Borowski und der Fluch der weißen Möwe" schlüpft Kida Khodr Ramadan (43) in die Rolle des verzweifelten Vaters Luca, dessen Tochter Jule sich zu Beginn des Krimis vom Hochhaus stürzt. Der Schauspieler wurde 1976 in Beirut, Libanon, geboren und ist seit 2002 in verschiedenen deutschen Film- und Fernsehproduktionen zu sehen. Entdeckt wurde er vom Regisseur Neco Çelik (48), der ihn für sein Filmdrama "Alltag" (2002) verpflichtete. Es folgten weitere Rollen in Filmen wie "Kebab Connection" (2005) und Detlev Bucks "Knallhart" (2006).

Doch auch in einigen Krimis war der gebürtige Libanese schon zu sehen: Bereits in fünf "Tatorten" war er mit von der Partie - unter anderem in "Tschiller: Off Duty" (2016). Einem breiten Publikum wurde Ramadan 2017 bekannt, als er die Rolle des Toni Hamady in der Serie "4 Blocks" übernahm. Für seine Darstellung erhielt er zahlreiche Preise - unter anderem den Deutschen Fernsehpreis sowie den Grimme-Preis.