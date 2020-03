Historischer Drehort im aktuellen Berliner "Tatort"! Für die Arbeiten in und an der angeblichen Studentenvilla haben sich die Macher von "Das perfekte Verbrechen" einen ganz besonderen Ort ausgesucht: die berühmte Löwenvilla in der Gregor-Mendel-Straße in Potsdam. Diese steht in unmittelbarer Nähe des weltberühmten Schlosses Sanssouci. Das Anwesen wurde 1905 in den Formen des Neobarocks und Jugenstils errichtet und ist bis heute nahezu unverändert geblieben. Besondere geschichtliche Berühmtheit erlangte sie im Zuge des missglückten Stauffenberg-Attentats vom 20. Juli 1944.

Die Bombe, die eigentlich Adolf Hitler in seiner Wolfsschanze töten sollte, wurde zuvor in der Löwenvilla gelagert und erst am Morgen des Anschlags dort abgeholt. Das Anwesen gehörte damals dem Mitverschwörer Fritz von der Lancken, dessen Enkelin Claudia Marquard sich bis heute in dessen Besitz befindet. Zu sehen ist die Villa deswegen auch in der berühmten Hollywood-Produktion "Operation Walküre" mit Tom Cruise in der Hauptrolle als Claus Schenk Graf von Stauffenberg.