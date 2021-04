Derzeit wird ein neuer "Tatort" gedreht: Hinter der Kamera steht Regisseur Detlev Buck, vor der Kamera Maria Furtwängler und Udo Lindenberg.

In einem neuen NDR-"Tatort" mit Maria Furtwängler (54, "Die Flucht") trifft Kommissarin Charlotte Lindholm auf Doppelgänger von Udo Lindenberg (74, "Cello"), der ebenso mitspielt. Die Story: Lindholm will sich in Hamburg heimlich mit einem Mann in einem Hotel treffen, das wegen eines Castings gerade mit Udo-Lindenberg-Doppelgängern bevölkert ist. Den Mann findet sie tot auf - und ist daraufhin selbst tatverdächtig.

Der "Tatort" mit dem Arbeitstitel "Alles kommt zurück" wird noch bis zum 10. Mai in Hamburg gedreht und soll voraussichtlich Ende 2021 im Ersten ausgestrahlt werden. Neben Furtwängler und Lindenberg sind auch Jens Harzer (49), Anne Ratte-Polle (47) und Detlev Buck (58) vor der Kamera. Buck führt zudem Regie. Es ist nicht die erste Zusammenarbeit von Furtwängler und Lindenberg. 2018 haben die beiden schon einen gemeinsamen Song aufgenommen: "Bist Du vom KGB?"