Mit diesem neuen Film startet das Erste am 6. September in die "Tatort"-Jubiläumssaison.

Aktuell dürfen die Zuschauer noch das Krimiprogramm am Sonntag selbst bestimmen und jeweils ihre Wunsch-"Tatort"-Wiederholung wählen. Doch nun steht endlich auch der erste neue Krimi fest. "Der erste 'Tatort' nach der Sommerpause ist aus Wien und hat den Titel 'Pumpen'", bestätigt die Programmdirektion des Ersten am Dienstag auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news. Der Wiener Fall mit den Ermittlerin Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) wird am 6. September ab 20:15 Uhr ausgestrahlt.

Worum geht's im "Tatort: Pumpen"?

Der österreichische Schauspieler Harald Krassnitzer (59) verrät über seinen 47. Fall laut ORF immerhin so viel: "Der neueste Fall ist ganz besonders komplex, sehr verdichtet, wir haben verschiedene Spuren. Es geht um Doping, verbotene Substanzen, Sozialbetrug, Rache und Mord - der Fall hat viele Aspekte. Wir tauchen in sehr unterschiedliche Biotope ein, aus denen sich erstaunlicherweise immer wieder neue Geschichten entwickeln, die zu einer größeren Geschichte werden."

Die Jubiläumssaison

Als programmliche Highlights zum 50-jährigen Jubiläum der Krimireihe zeigt der Sender im Spätherbst 2020 die eigens gedrehten Crossover-Doppelfolgen "Tatort: In der Familie". Der konkrete Ausstrahlungstermin steht noch nicht fest. Nur so viel: "An zwei aufeinanderfolgenden Sonntagen ermitteln die Münchner und Dortmunder Teams im Spätherbst erstmals gemeinsam", hieß es in der Drehschlussmeldung von Mitte Juli.

Beim Wunsch-"Tatort"-Voting für den kommenden Sonntag (2. August) liegt derzeit der "Tatort: Willkommen in Hamburg" (2013) vorn - der Auftaktkrimi für die Ermittler Tschiller (Til Schweiger) und Gümer (Fahri Yardim).