von David Baum Fabian Hinrichs ist ein eher ungewöhnlicher "Tatort"-Ermittler. Der gebürtige Hamburger stammt aus einer Polizeifamilie – und spielt einen Melancholiker. Ein Gespräch über die Staatsgewalt und die Bedeutung von Kunst.

Herr Hinrichs, Sie sind gebürtiger Hamburger, Theaterstar in Berlin, fränkischer "Tatort"-Kommissar, leben mit ihrer Familie in Potsdam. Bedeuten Ihnen regionale Bezüge etwas?

Ich verspüre eine Sehnsucht nach Hamburg, gleichzeitig gibt es einen Grund, warum man von dort einmal weggegangen ist. Ich bin in Hamburg-Bramfeld aufgewachsen, einem Stadtteil, von dem es heißt, er sei so langweilig, dass man schlicht vergessen hat, ihn zu bombardieren. Potsdam ist eine gute Lösung, es hat beinahe so viel Wasser wie Hamburg, und liegt doch am Rande einer Weltstadt.