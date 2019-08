Es ist ein sensationeller Erfolg: Nur zwei Tage nach Veröffentlichung ist Taylor Swifts (29) neues Album in den USA schon das meistverkaufte des Jahres. Wie das Musikmagazin "Billboard" berichtet, verkaufte sich "Lover" in den ersten 48 Stunden bislang 500.000 Mal.

Nicht einberechnet ist offenbar eine riesige Menge an Vorbestellungen. Das Branchenmagazin "Variety" hatte kurz vor Veröffentlichung des Albums berichtet, dass dieses fast eine Million Mal vorbestellt worden sei.

Ein ganz besonderer Erfolg

"Lover" ist Swifts siebtes Studio-Album und leitet eine ganz neue Ära für die amerikanische Pop-Queen ein. Denn es ist das erste Album, an dem sie alle Rechte besitzt, wie Swift in einem Instagram-Post erklärte.

"Dieses Album feiert die Liebe in all ihrer Komplexität, ihrer Behaglichkeit und ihrem Chaos. Es ist das erste meiner Alben, das mir gehört und ich könnte nicht stolzer sein", schrieb sie am Tag der Veröffentlichung.

Von der unschuldigen Musikerin zur toughen Businessfrau

Kreative Kontrolle ist der 29-Jährigen schon immer ein großes Anliegen gewesen. Sie schreibt angeblich alle ihre Songs selbst und ist stark in die Konzeption ihrer Musikvideos und Tourneen involviert.

Dank ihres Plattendeals mit Universal Music, den sie Ende 2018 unterschrieb, wird Swift künftig noch mehr Selbstbestimmungsrechte haben. Denn derjenige, der die Rechte an einem Album besitzt, kann auch darüber bestimmen, in welcher Form die Musik vervielfältigt und veröffentlicht wird - etwa in Form von Best-of-Alben. Und er kann darüber bestimmen, auf welchen Streaming-Plattformen die Musik verfügbar sein soll.

Nicht zuletzt verdeutlicht "Lover", welche wundersame Verwandlung die Sängerin seit Veröffentlichung ihrer Debüt-Single "Tim McGraw" vor über einem Jahrzehnt durchlaufen hat. Aus dem unbesonnenen Country-Sternchen mit Rüschenkleid und Gitarre ist eine toughe Businessfrau geworden.