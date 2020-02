Taylor Swift (30, "You Need To Calm Down") meldet sich fulminant zurück: Im neuen Musikvideo ihres feministischen Songs "The Man" spielt ein Geschäftsmann die Hauptrolle, der sämtliche Klischees bedient. Dafür holte sich Swift allerdings keinen Schauspieler, sondern schlüpfte kurzerhand selbst in die Rolle des Machos.

Leonardo DiCaprio bekommt sein Fett weg

Im Musikvideo spielt Taylor Swift mit den Klischees und macht auf Sexismus in der Gesellschaft aufmerksam. Während Frauen in vielen Lebensbereichen hart für Erfolg oder Anerkennung kämpfen müssen, fliegt den Männern scheinbar alles zu. Deshalb fragt sich die 30-Jährige in dem Song, wie ihr Leben als Mann aussehen würde. Die Antwort präsentiert sie prompt im Video: Sie macht sich in der U-Bahn auf der Sitzbank breit, wirft im Strip-Club mit Geld um sich und wird von Models angehimmelt.

Doch auch Promis bekommen ihr Fett weg. So hat der Mann im Video eine starke Ähnlichkeit mit Leonardo DiCaprios (45) Figur des Börsenmaklers Jordan Belfort im Film "The Wolf of Wall Street". Im Song heißt es zudem: "Wir würden auf mich anstoßen, oh, lass die Player spielen. Ich wäre wie Leo in Saint-Tropez", singt sie und feiert mit jungen Models auf einer Yacht. Leonardo DiCaprios Vorliebe für deutlich jüngere Model-Freundinnen ist kein Geheimnis.

Verwandlung im Abspann

Am Ende des Videos sieht man den Hauptdarsteller auf den Regiestuhl zulaufen. Darin sitzt keine geringere als Taylor Swift, die tatsächlich als Produzentin und Regisseurin tätig war. Mit der Stimme von Dwayne Johnson (47) fragt der Macho-Mann, ob seine Leistung Ordnung war. Taylors Antwort: "Ziemlich gut, aber könntest du versuchen, sexyer zu sein?" - ein Spruch, den garantiert viele weibliche Darstellerinnen schon gehört haben. Im Abspann verrät die Sängerin den Clou des Ganzen. Darin ist zu sehen, wie sich die 30-Jährige mithilfe von Maskenbildnern in einen Mann verwandelt - samt Gesichtsbehaarung und kurzer Perücke.