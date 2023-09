von Jennifer Heinzel Um die neue Version ihres Albums 1989, die am 27. Oktober 2023 erscheinen soll, zu vermarkten, haben sich Taylor Swift und ihr Team etwas ganz Besonderes ausgedacht: Gemeinsam mit Google haben sie ein Rätselspiel entwickelt, das die Fans in Atem hält.

Am 27. Oktober 2023 wird das neu aufgelegte Album "1989 (Taylors Version)" von Taylor Swift erscheinen. Es wird das vierte von sechs Alben werden, das sie neu aufgenommen und veröffentlicht hat, um die vollen Rechte an ihren Songs zu erhalten.

Neben den alten Songs, die ihre Fans bereits von den ursprünglichen Alben kennen, komplimentiert sie diese Lieder mit einer Reihe von "From the Vault"-Songs. Also Lieder, die in die Ära des jeweiligen Albums gehören, aber die noch niemand kennt. So bekommen ihre Fans mit jedem neu aufgelegten Album neue Songs.

Die Vorfreude über ihre "From the Vault"-Songs ist unter den Fans bereits seit der Ankündigung des neuen Albums immens. Und weil Taylor Swift und ihr Team sehr gut darin sind, sie und ihre Werke zu vermarkten, haben sie sich etwas ganz Besonderes ausgedacht: eine Kooperation mit Google.

Wenn man den Namen "Taylor Swift" googelt, bekommt man nicht nur Informationen über die Sängerin, sondern auch einen kleinen Tresor in der unteren rechten Ecke. Klickt man darauf, öffnet sich Taylors "Vault" (das ist der englische Begriff für "Tresor") und ein Buchstabenrätsel erscheint. Man soll aus einzelnen Buchstaben Wörter bilden, die etwas mit ihr zu tun haben. Es gibt kleine Hinweise, wie zum Beispiel "Blank Space", einer ihrer Songs aus dem Album. Reiht man die Buchstaben richtig aneinander, erhält man in diesem Beispiel den Satz "Nice to meet you", der eine Textstelle aus eben diesem Lied darstellt.

Geniales Marketing für Taylor Swifts neues Album

Eine offizielle Ankündigung von Google bestätigt die Aufgabe für die Swifties (so nennt sich die Taylor-Swift-Fangemeinde), und diese Aufgabe ist ziemlich groß. Insgesamt sollen die Swifties 33 Millionen Rätsel lösen. Jede Person darf allerdings nur 89 Rätsel am Stück lösen. Die 33 steht dabei für das Alter der amerikanischen Sängerin und die 89 ist Teil des Albumtitels "1989 (Taylors Version)".

Sobald die Aufgabe gelöst ist, werden die Titel der unbekannten Songs veröffentlicht. Für die Lieder selbst müssen sich die Fans allerdings noch etwas gedulden, denn egal wie schnell sie Taylors Tresor öffnen, die tatsächliche Musik wird es erst mit der Veröffentlichung des Albums geben.

Fakt ist, dass Taylor Swift und ihr Team mit dieser Marketing-Aktion wieder einmal eine sehr kreative und erfolgreiche Strategie gefunden haben. Denn auf diese Weise wird der Name "Taylor Swift" sehr oft in die Google-Zeile eingegeben. Und auch Google profitiert von der Aktion, schließlich verbringen die Fans teilweise Stunden in der Suchleiste und rätseln eifrig weiter, um die 33 Millionen gelösten Rätsel zu schaffen. Eine Win-Win-Situation für Suchmaschine und den Star.

Das Rätsel wurde am Dienstag, den 19 September 2023, gestartet. Um 11:30 am Folgetag hatten die Swifties bereits 26 Millionen Rätsel erfolgreich gelöst. Lange wird es also nicht mehr dauern, bis Taylors Tresor offiziell geöffnet werden kann.

Quelle: Watson