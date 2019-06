Mit dem Videoclip zu ihrem neuen Song "You Need To Calm Down" hat Taylor Swift (29) einen echten Coup gelandet. Das farbenfrohe Musikvideo ist ein eindeutiges Statement für die LGBTQ-Gemeinschaft - und versammelt nahezu alle Stars der Szene sowie viele weitere. Mit dabei sind unter anderem die Jungs der Netflix-Show "Queer Eye", Drag-Künstler RuPaul (58), Moderatorin Ellen DeGeneres (61), Schauspielerin Laverne Cox (47, "Orange is the New Black"), "Modern Family"-Star Tyler Ferguson (43) und Sänger Adam Lambert (37).

Stars wie Schauspieler Ryan Reynolds (42, "Deadpool") und R&B-Sängerin Ciara (33, "Level Up") unterstützen Swift in ihrem Musikvideo ebenfalls. Insgesamt werden 29 Personen als Gaststars in den Credits des Clips aufgeführt.

Ein ganz besonderer Auftritt

Das Musikvideo zu "You Need To Calm Down" trifft den Zahn der Zeit. Während es auf der einen Seite Menschen zeigt, die sich scheinbar die Bekämpfung der LGBTQ-Szene zur Aufgabe gemacht haben, erfreuen sich auf der anderen Seite Menschen in kunterbunten Klamotten ihres Lebens. Die Pointe: In dem farbenfrohen Dorf herrscht so viel Liebe, dass sich die Sängerin am Ende sogar mit ihrer einstigen Erzfeindin Katy Perry (34, "Roar") in den Armen liegt. Auch sie hat einen Gastauftritt in dem Clip. Erst vor kurzem scheinen die beiden Frauen ihren jahrelangen Streit beendet zu haben.