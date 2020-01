Taylor Swift (30) hatte angeblich einen Überraschungs-Auftritt bei der Grammy-Verleihung am Sonntagabend geplant, wie "Variety" berichtet. Nun soll sie ihn genauso heimlich wieder abgesagt haben. Insider haben dem Branchenmagazin demnach verraten, dass ein Auftritt nie offiziell bestätigt war. Ein besonders gut gehütetes Geheimnis scheint es jedoch nicht gewesen zu sein. Sogar der geplante Song ist durchgesickert: Taylor Swift sollte angeblich ihre feministische Hymne "The Man" singen. Laut "Page Six" könnte die Sexismusdebatte rund um die Grammy-Verleihung schuld an der Absage des Popstars sein.

Deborah Dugan, die ehemalige Chefin der Grammy-Akademie, hat kürzlich schwere Vorwürfe gegen die Organisation hinter dem US-Musikpreis erhoben. Vor ihrer Suspendierung hatte Dugan sich über "grassierenden Sexismus" in der Akademie beschwert. Taylor Swift spielt in "The Man" mit einem Gedankenexperiment: Wenn sie ein Mann gewesen wäre und ihr Leben genauso gelebt hätte, was würden die Leute über sie sagen? "Ich habe es so satt, so schnell zu rennen, wie ich kann. Ich wundere mich, ob ich schneller angekommen wäre, wenn ich ein Mann wäre", lautet eine der Songzeilen.

Über die geplante Performance sagte ein Insider laut "Page Six": "Das wäre sehr zugespitzt gewesen." Die Zeremonie wäre "in große Schwierigkeiten" gekommen. Es wird weiterhin erwartet, dass Taylor Swift an der Grammy-Verleihung teilnimmt, auch wenn sie nicht auftreten wird. Die Popsängerin ist in diesem Jahr in drei Kategorien nominiert: Mit "Lover" für den Song des Jahres, mit "You Need To Calm Down" für die beste Pop-Solo-Performance und mit "Lover" für das beste Pop-Album.