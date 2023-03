Taylor Swift während des Auftakts ihrer "The Eras Tour" in Glendale, Arizona.

Auftakt zur "The Eras Tour": Superstar Taylor Swift stand im US-Bundesstaat Arizona vor 80.000 begeisterten Fans auf der Bühne.

Seit nunmehr fünf Jahren war Superstar Taylor Swift (33) Pandemie-bedingt nicht mehr auf Tour, obwohl sie in diesem Zeitraum ganze vier Alben veröffentlichte. Am gestrigen Freitagabend stand nun in der US-Stadt Glendale im Bundesstaat Arizona der Auftakt zu Swifts mit Spannung erwarteter "The Eras Tour" an - und die 33-Jährige sorgte wie erwartet für Begeisterungsstürme unter ihren zumeist weiblichen Fans.

Auftakt zur "The Eras Tour": 44 Songs in knapp vier Stunden

"Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich euch vermisst habe", erklärte Swift der "BBC" zufolge ihren rund 80.000 Zuhörerinnen und Zuhörern im State Farm Stadium in Glendale, in dem die Sängerin auch am heutigen Samstagabend nochmals auf der Bühne stehen wird. Los ging es mit "Miss Americana & the Heartbreak Prince" vom 2019 erschienenen Album "Lover", gefolgt von "Cruel Summer". Am Ende stand die Sängerin für beeindruckende drei Stunden und 44 Minuten auf der Bühne. Sie bot eine Show, die der britische "Telegraph" als "überaus ehrgeizig, spektakulär und charmant" beschrieb.

Swifts Auftritt war in zehn Sektionen unterteilt, eine für jedes ihrer bisher veröffentlichen Studioalben, wenn auch nicht in chronologischer Reihenfolge. "Die Show ist eine massive Produktion, mit 16 Tänzerinnen, mehrfachen Kulissen- und Kostümwechseln und einem langen, beleuchteten Laufsteg, der zu einer zweiten Bühne führt", beschreibt die "BBC" die XXL-Produktion.

Der US-Teil von Swifts "The Eras Tour" läuft noch bis zum 9. August. Internationale Daten sollen folgen, sind aber bislang noch nicht bestätigt.