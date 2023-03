Die Stadt Glendale in Arizona wird anlässlich des Tour-Starts von Superstar Taylor Swift umbenannt. Der Name wird am Montag enthüllt.

US-Star Taylor Swift (33) wird in Glendale eine große Ehre zuteil. In der Stadt im US-Bundesstaat Arizona wird sie am 17. März im State Farm Stadium ihre "The Eras Tour" starten und anlässlich dieses Events ist eine temporäre Namensänderung geplant.

"Etwas sehr Ungewöhnliches" für Taylor Swift

Wie die "NBC"-Tochter "KPNX" und "Fox 10 Phoenix" weiter berichten, wird Bürgermeister Jerry P. Weiers am kommenden Montag eine Proklamation verlesen, die den neuen Namen der Stadt enthüllt. Die Namensänderung wird den Berichten zufolge bis zum 18. März in Kraft bleiben.

Die Stadt wolle "etwas sehr Ungewöhnliches" für Swift tun, heißt es weiter. In diesem Zusammenhang wird auch erwartet, dass das Einkaufszentrum Westgate Entertainment District in Glendale Botschaften zur Begrüßung der Musikerin anbringen wird, und örtliche Restaurants planen, von Swift selbst inspirierte Menüpunkte anzubieten.

Die Grammy-Gewinnerin wird am 17. und 18. März für zwei Abende in Glendale auftreten, bevor sie am 24. März nach Las Vegas, Nevada, weiterreist.

Tour-Ankündigung im November

Im November hatte die Singer-Songwriterin angekündigt, dass sie im Anschluss an die Veröffentlichung ihres zehnten Studioalbums "Midnights" wieder auf Tournee in den USA gehen wird. "Ich bin entzückt, meine nächste Tour anzukündigen: Taylor Swift | The Eras Tour, eine Reise durch die musikalischen Epochen meiner Karriere (Vergangenheit und Gegenwart!)", schrieb Swift auf Social Media. Sie fügte hinzu: "Internationale Termine werden so bald wie möglich bekannt gegeben."