von Jochen Siemens Ein Mädchen vom Land hat sich mit allen in der Musikwelt angelegt – und gewonnen: Keine Sängerin ist so erfolgreich wie Taylor Swift. Wie die Musikerin zur neuen Königin des Pop aufgestiegen ist.

Zu den vielen Geschichten und wöchentlichen Nachrichten rund um Taylor Swift gehörte neulich, dass ihre Fans bei einem Konzert in -Seattle mit rhythmischem Hüpfen bei dem Song "Shake it Off" ein mit 2,3 auf der Richterskala messbares Beben der Erde auslösten. Zu den vielen Rekorden wie dem, dass keine Künstlerin mehr Nummer-Eins-Alben in den US-Charts hatte als sie, und dem, dass die Umsatzzahlen ihrer aktuellen "Eras"-Tour die Milliarden-Dollar-Marke knackten, kommt nun also die Meldung, dass Swift als erste Sängerin die Erde tatsächlich bewegt hat.