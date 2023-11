Taylor Tomlinson beerbt James Corden als Late-Night-Host. Wer ist die Frau?

von Viorica Engelhardt Die amerikanische Stand-Up-Comedian Taylor Tomlinson kriegt ihre eigene Late-Night-Show – und ist damit die einzige Frau auf der Position. Ihr Erfolgsrezept? Die 29-Jährige seziert sich selbst.

Stephen Colbert hatte ein verfrühtes Geschenk für sie. Taylor Tomlinson, US-amerikanische Stand-up-Comedian, war in der Show des Late-Night-Talkers zu Gast. Nebenbei erzählte sie dem Gastgeber, dass sie bald ihren 30. Geburtstag feiere. Colbert gratulierte ihr: "Herzlichen Glückwunsch. Ich habe eine TV-Show für dich."

Zukünftig wird Tomlinsons Sendung nach Colberts Show auf dem Sender CBS laufen, montags bis freitags, immer um 00:37 Uhr. Damit erhält sie einen starken Sendeplatz. Colberts Sendung ist die quotenstärkste Late-Night-Show im amerikanischen Fernsehen – und ihr neuer Slot der, den bis vor nicht allzu langer Zeit noch James Corden füllte. Der britische Moderator ist unter anderem für "Carpool Karaoke" bekannt, Videos, in denen er mit Prominenten singend im Auto fährt.

Alle anderen Late-Night-Talker sind mindestens 20 Jahre älter als Taylor Tomlinson

Taylor Tomlinson wird dann die einzige Frau im amerikanischen Late-Night-Fernsehen sein. Alle anderen Shows werden von Männern moderiert, zu den bekanntesten Hosts zählen neben Stephen Colbert auch Jimmy Kimmel und Jimmy Fallon. Dazu kommt: Tomlinson wird nicht nur die einzige weibliche Late-Night-Host sein, sondern auch die jüngste. Alle anderen Talkmoderatoren sind mindestens 20 Jahre älter als sie. Taylor Tomlinson ist eine Ausnahmeerscheinung.

Wer ist diese Frau?

Geboren in Kalifornien, aufgewachsen in einer christlichen Familie. Mit 16 Jahren beginnt Tomlinson, in Kirchengemeinden Witze zu erzählen. Mit 20 Jahren steht sie landesweit auf Collegebühnen und verdient damit so gut Geld, dass sie die Uni schmeißt, um sich ganz ihrer Comedy-Karriere zu widmen. Mit 25 Jahren erscheint schon ihr erstes eigenes Netflix-Special – ein Ritterschlag in der Comedybranche. Das Special heißt "Quarterlife Crisis", es geht um die Krise, die einen ereilt, wenn man um die 25 ist. Zu alt, um zu feiern, zu jung, um sich niederzulassen. Das ist ihre Erzählung.

Sie witzelt über Online-Dating und Kindheitstraumata. Über Themen, mit denen sich ihr Publikum identifizieren kann. Ihr Stil: natürliches Storytelling, präzises Timing. Ihre Stärke? Die perfekte Balance aus Selbstbewusstsein und Selbstabwertung. So kommt sie weder arrogant noch bemitleidenswert rüber, sondern auf Augenhöhe mit ihrem Publikum. Weil sie keine Charaktere spielt, sondern glaubhaft von sich erzählt, suggeriert ihre Comedy Echtheit. Stand-Up-Comedy ist die Kunst der Beiläufigkeit. Tomlinson hat das verstanden.

Taylor Tomlinson hat harte Themen, leicht verpackt

Ihr erstes Special ist ein großer Erfolg. So groß, dass 2022 direkt ihr zweites Netflix-Special erscheint: "Look at You". Mit Witzen über ihre Suizidgedanken, ihre bipolare Störung, über Panikattacken und ihre tote Mutter. Harte Themen, die sie leicht verpackt. Tomlinson seziert sich selbst – scharfsinnig und schonungslos. Sie perfektioniert die alte Comedy-Regel: Wenn man über den eigenen Schmerz lacht, bekommt man Macht über ihn. "Glaubt ihr ernsthaft, ich wäre so jung so erfolgreich, wenn meine Mutter noch leben würde?", fragt Tomlinson ihr Publikum. "Sie ist im Himmel. Ich bin auf Netflix. Alles hat geklappt."

Tomlinson spricht viel über mentale Gesundheit. Das ist sehr zeitgeistig – und funktioniert extrem gut auf Social Media. Auf Instagram folgen ihr über 1,5 Millionen Menschen, auf TikTok über 2,5 Millionen. Mit ihren kurzen Videos erreicht sie ein riesiges Publikum. Das ist natürlich reizvoll für die Fernsehbranche, die Entscheider erhoffen sich, dass ihre Follower auch fleißig die Show einschalten werden. Stephen Colbert hat es am Mittwochabend so formuliert: "Wir brauchen jemanden, der witzig, jung und sympathisch ist. Jemanden, der Onlinetrends kennt." Auch deshalb passt Taylor Tomlinson perfekt.