In der neuen Show "Teddy gönnt dir!" kann das Studiopublikum von Teddy Teclebrhan viel Geld gewinnen. Warum? Der Gastgeber scheint harmlos.

Er wird als der "harmloseste Gegner, den ProSieben zu bieten hat", vorgestellt. Dennoch darf sich Comedian Teddy Teclebrhan (37) nun über eine neue Show freuen. In dem Wettkampfformat "Teddy gönnt dir!" tritt der Schwabe gegen Personen aus dem Publikum an. Gewinnen diese das Duell gegen den Comedian, gehen sie mit barem Geld nach Hause.

Warum ausgerechnet Teclebrhan für diesen Job gewählt wurde? ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann erklärt, dass die Begründung in der "Schlag den Star"-Ausgabe von September 2019 liegt. Damals besiegte Max Mutzke (39) den Comedian mit unfassbaren 62:4. Es sei "kein sonderlich harter Wettkampf" gewesen, sagt Rosemann, "aber außergewöhnlich lustig".

Produziert von Raab TV

Wieder einmal mischt in gewisser Weise Stefan Raab (54) in der neuen Show mit. "Teddy gönnt dir!" wird von seiner Produktionsfirma Raab TV produziert. Die ersten Aufzeichnungen finden am 7. und 9. November 2020 vor kleinem Publikum in Köln statt. Im Fernsehen sowie auf der Streamingplattform Joyn laufen die ersten geplanten beiden Folgen am Donnerstag, 3. und 10. Dezember, um 20:15 Uhr. Steven Gätjen (48) übernimmt die Moderation.