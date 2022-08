© @WildBrain Ltd.

Was macht eigentlich Jessica Smith, das lachende Baby in der Teletubbies-Sonne?

Als lachendes Baby gab sie der Sonne im Intro der Kinderserie "Teletubbies" ein Gesicht. Interview: Katharina Kunert

Miss Smith, Ihr Gesicht hat Millionen Kindern auf der ganzen Welt beim Teletubby-Schauen entgegengelacht. Wie wurden Sie die legendäre Babysonne?

Ich war neun Monate alt, und meine Mutter hat mich an dem Tag zum Wiegen ins Krankenhaus gebracht. Da kam zufällig der Teletubby-Produzent herein. Er wollte, dass das Krankenhaus Kontakt zu Eltern von Babys aufnimmt, die besonders viel lachen. Uns hat er direkt zur Mini-Audition eingeladen. So haben mir meine Eltern das erzählt.