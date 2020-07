Die Dating-Reality-Show "Temptation Island - Versuchung im Paradies" (auch via TVNow verfügbar) gibt es seit 2019. Nach zwei Staffeln ohne prominente Beteiligung bekommt das RTL-Format nun eine Promi-Staffel spendiert, wie der Sender am Montag (20. Juli) mitteilt. Vier Promi-Paare stellen sich dem Treuetest und verbringen getrennt voneinander Zeit in Luxusvillen - mit sexy Singles des anderen Geschlechts vor der Nase.

Diese vier Paare machen bei "Temptation Island - V.I.P." mit

Mit dabei sind Willi Herren (45) und seine Frau Jasmin (41), die 2018 geheiratet haben; Giulia Siegel (45) und ihr Freund Ludwig Heer (39), die seit 2016 zusammen sind; Calvin und seine Freundin Roxy, die sich 2019 bei "Temptation Island" kennengelernt haben; sowie das "Love Island"-Paar Stephanie Schmitz und Julian Evangelos, die 2018 bereits im "Sommerhaus der Stars" waren.

Die Dreharbeiten zu "Temptation Island - V.I.P." werden noch in diesem Monat in Kroatien starten. Ein offizielles Ausstrahlungsdatum ist noch nicht bekannt.