So langsam wird das Dschungelcamp offenbar immer voller. Angeblich soll auch Ex-"GNTM"-Model Tessa Bergmeier dabei sein

RTL hat offenbar eine weitere Teilnehmerin für die kommende Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" gefunden. Zwar geht es erst Anfang 2023 los, doch bereits jetzt soll laut eines Berichts der "Bild"-Zeitung angeblich feststehen, dass die ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Tessa Bergmeier (33) ins Dschungelcamp zieht.

Das Model wurde vor allem durch die vierte Staffel von "GNTM" bekannt. Als Bergmeier 2009 den Mittelfinger in die Kamera hielt, musste sie die Show jedoch verlassen. Nun soll sie also womöglich in den berüchtigten TV-Dschungel ziehen, aber ihre Antwort auf die Anfrage der Tageszeitung klingt zumindest nicht danach: "Jedes Jahr bekomme ich solche Nachrichten mit der Vermutung, ich wäre eine Kandidatin und jedes Jahr erwiesen sie sich als falsch." Auch der Sender wollte die angebliche Verpflichtung für die kommende Staffel bisher demnach nicht kommentieren.

Wer ist wohl noch dabei?

Die in derartigen Fragen für gewöhnlich gut informierte "Bild"-Zeitung hat in den vergangenen Wochen unter anderem berichtet, dass angeblich Trash-TV-Macho Luigi "Gigi" Birofio (23), Reality-TV-Star Yeliz Koc (29), die Visagistin Djamila Rowe (55), YouTuberin Lisha (36), Ex-"Bachelor" Andrej Mangold (35), der Influencer Twenty4tim (22) und Patrick Romer (26) aus "Bauer sucht Frau" dabei sein könnten. Fans des Formats können zudem wohl mit Lucas Cordalis (55) rechnen. Der Sänger hatte die letzte Staffel wegen einer Corona-Infektion verpasst.

Im Januar soll dann die 16. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" starten. Wegen Corona ging es 2022 nach Südafrika, 2023 soll die Show dann wieder in Australien stattfinden. Neben Sonja Zietlow (54) wird nicht mehr Daniel Hartwich (44) als Moderator vor den Kameras stehen. Nachdem Hartwich seinen Abschied aus dem Format verkündet hat, wird Jan Köppen (39) seinen Kollegen ersetzen.