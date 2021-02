Fans von Animationsserien müssen nach dem Ende von "Star Wars: The Clone Wars" nicht in die Röhre schauen.

Disney+ hat die Starttermine für die "Star Wars"-Animationsserie "The Bad Batch" sowie Marvels "Loki" enthüllt.

Disney+ verkürzt das Warten auf eine weitere Staffel "The Mandalorian" mit neuem Serienstoff: Der Streamingdienst hat die Starttermine für die Serien "Star Wars: The Bad Batch" und Marvels "Loki" bekanntgegeben. Die Animationsserie als Nachfolger von "Star Wars: The Clone Wars" wird pünktlich zum "Star Wars"-Tag ab 4. Mai beim Streamingdienst abrufbar sein. "Loki" folgt dann am 11. Juni.

Die Serie "The Bad Batch" soll an den Plot von "The Clone Wars" anknüpfen. Sie folgt den elitären und experimentellen Klonen des "Bad Batch", die erstmals in "The Clone Wars" eingeführt wurden. Sie suchen sich unmittelbar nach den Klonkriegen ihren Weg in der Galaxis. Jedes Mitglied des "Bad Batch" hat eine außergewöhnliche Fähigkeit. Auf der Suche nach einer neuen Bestimmung nach den Klonkriegen begibt sich die Truppe auf meist gewagte Söldnermissionen, um sich damit über Wasser zu halten.

Comeback für Tom Hiddleston

Mit "Loki" bekommt Tom Hiddlestons (40) Marvel-Figur Loki eine eigene Serie. Sie bekommt es nach den Ereignissen von "Avengers: Endgame" mit der sogenannten Time Variance Authority (TVA) zu tun, einer Behörde, die sich um Abweichungen im Ablauf der Zeit kümmert. In weiteren Rollen sind unter anderem Owen Wilson (51), Gugu Mbatha-Raw (37) oder Sophia Di Martino (37) zu sehen. Vor "Loki" können sich Marvel-Fans noch auf "The Falcon And The Winter Soldier" freuen (ab 19. März auf Disney+).