Robert Pattinson spielt den Titelhelden in "The Batman"

The Batman

The Batman Erneute Unterbrechung der Dreharbeiten

Der "The Batman"-Dreh muss schon wieder unterbrochen werden. Diesmal wurde Robert Pattinsons Stuntdouble positiv auf Corona getestet.

"The Batman" wurde von einer weiteren Verzögerung durch die Corona-Pandemie getroffen. Robert Pattinsons (34, "Twilight") Stuntdouble soll positiv auf das Virus getestet worden sein. Wie "The Sun" weiter meldet, müssen der Stuntman des Schauspielers und alle, die mit ihm in Kontakt waren, nun zehn Tage isoliert werden.

Das beweist zwar, dass die Teststrategie von Warner Bros. funktioniert, aber so viele Leute zehn Tage lang vom Set fernzuhalten, bereitet dem Studio dennoch Kopfzerbrechen, weil das Stuntteam die spektakulärsten Szenen des Films liefert. Diese Actionszenen können aktuell nicht in den Warner Bros Studios in Hertfordshire gedreht werden. "Einen Blockbuster dieses Ausmaßes zu drehen ist auch ohne Corona-Gefahr schon schwierig genug", wird eine frustrierte Quelle zitiert.

Es ist nicht die erste Corona-bedingte Unterbrechung für die Crew dieses Films. Hauptdarsteller Robert Pattinson selbst war bereits im September positiv auf das Virus getestet worden, während sich ein anderes Stuntdouble im November angesteckt hatte, was zu weiteren Verzögerungen führte.