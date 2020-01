Es wird ernst für Robert Pattinson (33, "Der Leuchtturm"): Am Montag haben in London die Dreharbeiten zu "The Batman" begonnen. Mit einem Foto bei Twitter verkündete Regisseur Matt Reeves (53, "Planet der Affen") den offiziellen Drehstart des Superhelden-Streifens. Pattinson übernimmt darin die Hauptrolle des Bruce Wayne alias Batman und tritt damit das Fledermaus-Erbe von Darstellern wie Ben Affleck (47), Christian Bale (45) oder Michael Keaton (68) an.

Auf dem von Reeves veröffentlichten Foto ist eine Filmklappe mit der Aufschrift "The Batman" zu sehen. Dazu setzte der Filmemacher den Hashtag "#DayOne" (dt.: "Tag eins") und verlinkte Kameramann Greig Fraser (44, "Rogue One: A Star Wars Story"). Zu dessen aktuellen Projekten zählen neben "The Batman" die "Dune"-Neuverfilmung sowie die "Star Wars"-Disney-Serie "The Mandalorian". "Ihr Jungs habt keine Ahnung, was für ein fantastischer Film auf euch zukommt", antwortete Fraser auf den Tweet von Regisseur Reeves.

Schauspiel-Cast kann sich sehen lassen

"Twilight"-Star Pattinson konnte sich in der Cast-Entscheidung gegen seinen Kollegen Nicholas Hoult (30, "Tolkien") durchsetzen. Ergänzt wird die Besetzung außerdem mit Colin Farrell (43) als Pinguin, Zoë Kravitz (31) als Catwoman, Andy Serkis (55) als Butler Alfred, Paul Dano (35) als Riddler, Jeffrey Wright (54) als Jim Gordon, John Turturro (62) als Carmine Falcone und Peter Sarsgaard (48) als bisher noch unbekannter Charakter. "The Batman" erscheint im Sommer 2021.