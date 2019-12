Peter Sarsgaard (48) wird eine Rolle in "The Batman" übernehmen. Das teilte Regisseur Matt Reeves (53) bei Twitter mit. Dort postete er ein Gif von Sarsgaard, auf dem dieser in die Kamera winkt. "Oh... Hi, Peter", schrieb Reeves dazu und fügte ein Fledermaus-Emoji an. Wen Sarsgaard in dem Film spielen wird, in dem Robert Pattinson (33) Bruce Wayne darstellt, ist nicht bekannt.

Allerdings gibt es laut "The Hollywood Reporter" bereits Gerüchte, wonach er Harvey Dent alias Two-Face verkörpern könnte. Sarsgaards Ehefrau Maggie Gyllenhaal (42), die Dents Freundin in "The Dark Knight" (2008) gespielt hat, befeuerte die Spekulationen. Sie postete ein Bild von Sarsgaard mit fast kahlgeschorenem Kopf. Eine Anspielung auf Two-Face?

Viele Stars sind dabei

Bekannt wurde Sarsgaard 1999 durch den Film "Boys Don't Cry". Seinen endgültigen Durchbruch feierte er dann 2003 mit "Shattered Glass". Zu sehen war er anschließend unter anderem auch in "Jarhead - Willkommen im Dreck" oder "Green Lantern".

Vor Kurzem wurde bestätigt, dass mit "The Big Lebowski"-Star John Turturro (62) ein weiterer namhafter Widersacher für Pattinsons Batman gefunden wurde. Wie Regisseur Reeves ebenfalls via Twitter verkündet hatte, wird Turturro als der berühmt-berüchtigte Gangsterboss Carmine Falcone die verbrecherischen Fäden in Gotham ziehen.

Zuvor hatte Reeves bereits auf ähnliche Weise enthüllt, dass Andy Serkis (55, "Der Herr der Ringe") als Bruce Waynes treuherziger Butler Alfred zu sehen sein wird. Neben Turturro, Serkis und Pattinson spielen in dem Film unter anderem Zoë Kravitz (31) als Catwoman, Jeffrey Wright (54) als Comissioner Gordon und Paul Dano (35) als Superschurke Riddler mit. Zudem soll Colin Farrell (43) in die Rolle des Pinguins schlüpfen. Anlaufen soll der Streifen im Sommer 2021.