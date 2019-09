Nach 279 Episoden geht eine Ära zu Ende. Wie wird die Erfolgsgeschichte von "The Big Bang Theory" (TBBT) zu Ende erzählt? Ab diesem Montag (16. September, 20:15 Uhr) zeigt ProSieben die finalen Folgen der Nerd-Sitcom. In den USA wurde die 24. und damit letzte Episode, "The Stockholm Syndrome", bereits am 16. Mai ausgestrahlt. Worauf können sich die Zuschauer in den letzten zwölf Episoden von Staffel zwölf freuen?

Darum geht's

Sheldon (Jim Parsons) und Amy (Mayim Bialik) kommen ihrem großen Traum vom Nobelpreis immer näher. Einen Haken gibt es aber noch, der bei der Erfüllung ihres Wunsches im Wege steht. Außerdem kommt es zum Showdown zwischen Leonard (Johnny Galecki) und seiner berechnenden Mutter Beverly (Christine Baranski). Wird er sein Kindheitstrauma endlich überwinden können?

Seine Frau Penny (Kaley Cuoco) macht indessen karrieretechnisch einen großen Schritt nach vorne. Doch das Paar hält noch eine Überraschung bereit, die es nicht mehr länger vor seinen Freunden geheim halten will. Und während Bernadette (Melissa Rauch) und Howard (Simon Helberg) mit ihren Kindern alle Hände voll zu tun haben und versuchen Verantwortung abzugeben, schließt Raj (Kunal Nayyar) eine besondere neue Freundschaft.

Für die letzten Folgen haben sich die Macher nicht lumpen lassen und zahlreiche Gaststars mit an Bord geholt. Dazu gehören etwa "Star Trek"-Ikone William Shatner (88), "Buffy"-Kultdarstellerin Sarah Michelle Gellar (42) und Schauspieler Joe Manganiello (42, "Magic Mike").

So geht es für die Schauspieler weiter

Bereits seit einigen Monaten müssen die "TBBT"-Stars ohne ihre geliebten Rollen auskommen. Die meisten Darsteller haben sich mit neuer Arbeit vom Abschiedsschmerz abgelenkt. Kaley Cuoco (33) alias Penny leiht etwa in "Harley Quinn" der titelgebenden Figur ihre Stimme. Die animierte Serie für Erwachsene wird auf dem DC-Universe-Streamingdienst im Oktober Premiere feiern. Cuoco übernimmt zudem die Hauptrolle und Produzententätigkeit in der Serie "The Flight Attendant", die bei HBO Max ausgestrahlt wird.

Bernadette-Darstellerin Melissa Rauch (39) bleibt nach dem Ende der CBS-Sitcom ebenfalls geschäftig. An der Seite von Meryl Streep (70) wird sie in Steven Soderberghs (56) "Die Geldwäscherei", im Original "The Laundromat", zu sehen sein. Der Film ist ab 18. Oktober weltweit auf Netflix verfügbar. Zudem hat sie in zwei Folgen der Showtime-Serie "Black Monday" eine Rolle übernommen. Außerdem ist sie in den USA in der romantischen Komödie "Ode to Joy" in den Kinos zu sehen.

Johnny Galecki (44) genießt unterdessen die Zeit mit seiner Freundin Alaina Meyer. Die beiden erwarten ihr erstes gemeinsames Kind, einen Jungen. Und die Schauspielerei? Der Leonard-Darsteller hat angekündigt, dass er in der zweiten "The Conners"-Staffel wieder als David Healy dabei sein wird. Schon in der ersten Staffel war er als Ex von Darlene Conner (Sara Gilbert) in zwei Folgen zu sehen.

Jim Parsons (46) alias Sheldon hat eine Rolle in der Netflix-Neuverfilmung des Theaterstücks "The Boys in the Band" (deutscher Titel: "Die Harten und die Zarten") übernommen. 2020 soll der Film rauskommen. Zudem arbeitet er weiter als Sprecher und Executive Producer an dem "TBBT"-Ableger "Young Sheldon" mit.

Mayim Bialik (43) hat nach dem "TBBT"-Ende eine Sprechrolle in der "Dr. Who"-Parodie "The Inspector Chronicles" übernommen. Die Amy-Darstellerin wechselt zudem die Seiten und wird als Drehbuchautorin und Regisseurin den Film "As Sick As They Made Us" über ihr eigenes Leben umsetzen, wie "Deadline" berichtet.

Simon Helberg (38) alias Howard hat es ruhiger angehen lassen. Der Schauspieler soll sich eine neue Millionen-Villa in Los Feliz, einem Stadtteil von Los Angeles, gekauft haben. Außer einer Rolle in dem Theaterstück "Witch" scheint Helberg noch keine neuen Projekte in Planung zu haben.

"Ich werde nach Indien reisen und dort Zeit mit meinen Eltern verbringen", hat Kunal Nayyar (38) alias Raj nach dem Ende der zwölften Staffel angekündigt. Der Schauspieler verfolgt aber auch weiter seine Karriere: Sein neuer Film "Sweetness in the Belly" hat Anfang September auf dem Toronto Film Festival Premiere gefeiert. Zudem hat er eine Rolle in der Komödie "Dogs Best Friend". 2020 wird er beim Animationsfilm "Trolls 2" eine Sprechrolle übernehmen.

Hoffnung auf ein Comeback?

Auch wenn die Schauspieler bereits neue Projekte verfolgen, wollen die eingefleischten "TBBT"-Fans noch nicht recht an ein endgültiges Ende der Geschichte rund um die Nerd-Clique glauben. In einem Interview mit "Forbes" hat "TBBT"-Regisseur Mark Cendrowski (60) Anfang September bei den Fans nun Hoffnung geschürt, dass es ein Wiedersehen geben wird - wenn auch nicht allzu bald.

"Ich denke, bei diesen Charakteren willst du einfach wissen, was mit ihnen in ein paar Jahren passiert", hat Cendrowski seine Lust auf ein Reboot deutlich gemacht. Erst einmal können sich die deutschen TV-Zuschauer aber auf ein fulminantes Finale freuen. Die Ausstrahlung der allerletzten Episode wird für Anfang Dezember 2019 erwartet.