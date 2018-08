Die beiden "The Big Bang Theory"-Stars Kaley Cuoco (32, Penny) und Johnny Galecki (43, Dr. Leonard Hofstadter) gewähren Fans einen kleinen Einblick hinter die Kulissen der Erfolgssitcom. Auf Instagram posteten beide das gleiche Bild vom Set. Cuoco und Galecki stehen darauf in dem berühmten "TBBT"-Apartment, lächeln und strecken ihre Hände in Richtung Kamera. Gemeinsam zeigen sie eine Zwölf - passend zur kommenden Season.

"Die Proben für Staffel zwölf von ' The Big Bang Theory' haben begonnen", erklärt der Schauspieler. In den USA soll die neue Season bereits am 24. September anlaufen. Während dort also bereits in wenigen Wochen die zwölfte Staffel zu sehen sein wird, hinkt Deutschland noch etwas hinterher. ProSieben hat gerade erst bestätigt, dass der Sender ab dem 10. September die bei uns noch nicht gezeigten restlichen Episoden der elften Staffel ausstrahlen wird. Ab dem gleichen Tag soll auch das Spin-off "Young Sheldon" fortgeführt werden.