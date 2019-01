Jetzt ist es auch in Deutschland soweit! Ab 7. Januar um 20:15 Uhr strahlt ProSieben die zwölfte und finale Staffel der beliebten Sitcom "The Big Bang Theory" aus. In den USA sind bereits elf Folgen gelaufen, insgesamt umfasst die letzte Staffel 24 Episoden. Das müssen Fans über die letzten Folgen wissen.

Was passiert in der finalen Staffel?

Staffel zwölf beginnt mit den Flitterwochen von Sheldon (Jim Parsons) und Amy (Mayim Bialik). Auch die Hochzeitsgeschenke kommen zur Sprache. Außerdem wird sich zeigen, ob eine neue Theorie der beiden von Erfolg gekrönt ist. Unterdessen fällen Leonard (Johnny Galecki) und Penny (Kaley Cuoco) eine Entscheidung in Sachen Kinder. Doch sind beide damit zufrieden? Wechselt Howard (Simon Helberg) den Job? Und bekommt Raj (Kunal Nayyar) ein Happy End? Für Stuart (Kevin Sussman) sieht es zumindest gar nicht schlecht aus in Sachen Liebe. Es ist also noch einiges geboten in den letzten Folgen!

Welche Gast-Stars stehen schon fest?

"The Big Bang Theory" wäre nicht "The Big Bang Theory", wenn nicht auch in den letzten Folgen Gast-Stars dabei wären. So tauchen unter anderem Christine Baranski (66) als Beverly Hofstadter, Kathy Bates (70) als Mrs. Fowler und Jerry O'Connell (44) als George Cooper Jr. wieder auf. US-Fernsehmoderator Bill Nye (63) spielt sich selbst, während "Der Herr der Ringe"-Star Sean Astin (47) und "Harold & Kumar"-Star Kal Penn (41) zwei Physiker mimen sollen.

Robert Wu (46) wird einen alten Jugendfreund von Sheldon aus Texas verkörpern und Maribeth Monroe (40) eine Ornithologin, die mit Krähen arbeitet. Zudem soll die New Yorker Schauspielerin Lindsey Kraft (38) in mehreren Episoden als Marissa, die neue Braut von Pennys Ex-Ehemann Zack Johnson (Brian Thomas Smith), zu sehen sein. Weitere Cameos sind nicht ausgeschlossen.

Wann läuft das große Finale?

In den USA wird die letzte Folge im Mai erwartet. Schauspieler Kunal Nayyar (37) alias Raj Koothrappali erzählte bereits 2018 in der Talkshow von Ellen DeGeneres (60), dass die letzte Folge am 30. April 2019, seinem 38. Geburtstag, abgedreht werde. Konkrete Ausstrahlungstermine stehen jedoch bisher weder für die USA noch für Deutschland fest.

Das Ende der Nerd-Ära fällt den Stars der Sitcom keinesfalls leicht, wie unter anderem Jim Parsons (45) im Interview mit "Entertainment Weekly" sagte. "Es wird sehr, sehr traurig sein, wenn es endet, selbst wenn ich damit einverstanden bin", so Parsons. Es sei schwer, "sich von Menschen zu verabschieden, mit denen man so lange zusammengearbeitet hat". Dennoch habe er einfach gefühlt, dass es Zeit für das Ende sei. Vielleicht wird in der finalen Folge ja auch endlich mal der Aufzug im Wohngebäude von Penny und Co. repariert? Das würden sich die Schauspieler zumindest wünschen...