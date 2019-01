Auf Sheldon und Amy wartet in der letzten Staffel von "The Big Bang Theory" offenbar noch ein Highlight. Die Schauspieler Kal Penn (41, "Dr. House", "Designated Survivor") und Sean Astin (47, spielte den Hobbit Samweis Gamdschie in "Der Herr der Ringe") sollen in einer Episode der Sitcom als Gaststars zu sehen sein. Das berichtet "The Hollywood Reporter".

Penn und Astin werden demnach Dr. Campbell und Dr. Pemberton spielen, ein Team von Physikern, das offenbar zufällig die Theorie bestätigt, an der Sheldon und Amy arbeiten. Wann die Episode läuft, soll noch nicht feststehen.

Die finale zwölfte Staffel rund um Sheldon (Jim Parsons), Leonard (Johnny Galecki) und Co. läuft in den USA seit September und feiert am Montag, den 7. Januar (20:15 Uhr, ProSieben) Deutschlandpremiere. Die Frischvermählten Sheldon und Amy (Mayim Bialik) sind noch in den Flitterwochen. Die großen Fragen der letzten Staffel: Wird Raj (Kunal Nayyar) die Frau seines Lebens treffen? Gibt es ein weiteres Baby? Und wird endlich der Aufzug im Wohnhaus von Penny (Kaley Cuoco) und Co. repariert?