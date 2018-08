Nun ist die Befürchtung der Fans doch bestätigt worden: Die beliebte US-Sitcom "The Big Bang Theory" wird nach der anstehenden zwölften Staffel, die am 24. September dieses Jahres in den USA startet, eingestellt. Das gab laut der Seite "Access Hollywood" der leitende Produzent der Show, Chuck Lorre, bekannt: "Wir sind unseren Fans für immer dankbar für all die Unterstützung, die 'The Bing Bang Theory' in den vergangenen zwölf Staffeln zuteilgeworden ist", heißt es in einem gemeinsamen Statement des Senders CBS und Warner Bros.

"The Big Bang Theory" wird auf 279 Folgen kommen

Und weiter: "Zusammen mit dem Cast, den Autoren und der Crew schätzen wir den Erfolg der Show sehr und wollen eine finale Staffel und ein Staffelfinale abliefern, die ' The Big Bang Theory' zu einem epischen und kreativen Ende führt." Besagte letzte Episode wird in den USA im Mai ausgestrahlt. Insgesamt wird die Serie nach ihrer Premiere im Jahr 2007 unglaubliche 279 Folgen vorzuweisen haben, so viele wie noch keine andere sogenannte Mehrkamera-Sitcom der TV-Geschichte.

Während dieser langen Laufzeit konnte die Show mit Jim Parsons (45), Kaley Cuoco (32) und Johnny Galecki (43) in den Hauptrollen zehn Emmys abräumen und war für 52 weitere nominiert.