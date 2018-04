Die 11. Staffel der US-Serie "The Big Bang Theory" gipfelt in der Hochzeit von Sheldon Cooper und Amy Farrah Fowler, gespielt von Jim Parsons (45) und Mayim Bialik (42). Da darf natürlich auch der ein oder andere Stargast nicht fehlen. Wie "The Hollywood Reporter" berichtet, wird auch "Star Wars"-Star Mark Hamill (66) zu sehen sein. Ob er als er selbst, sein Alter Ego Luke Skywalker oder als ganz andere Figur auftaucht, ist allerdings noch ein Geheimnis. Auch Oscar-Preisträgerin Kathy Bates (69, "Misery") ist in einer Gastrolle dabei.

Wer sonst noch mitfeiert

Schauspielerin Laurie Metcalf (62, "Roseanne") kehrt als Sheldons Mutter Mary zurück. Courtney Henggeler (37, "Mom"), die bereits in der ersten Staffel (2007) als Sheldons Zwillingsschwester Missy Cooper zu sehen war, gibt ebenfalls ein Comeback.

Schauspieler Jerry O'Connell (44, "Stand by Me - Das Geheimnis eines Sommers") wird für diese Episode in die Rolle von Sheldons älterem Bruder Georgie schlüpfen - sein Engagement wurde im vergangenen Monat beim PaleyFest bekanntgegeben. Natürlich darf auch "Star Trek"-Star Wil Wheaton (45) in der Hochzeitsfolge nicht fehlen. Er spielt seit 2009 in der Serie mit und verkörpert dabei sich selbst.

Ein Wiedersehn gibt es außerdem mit John Ross Bowie (46, "Speechless") als Barry Kripke und Brian Posehn (51) als Bert Kibbler. Lauren Lapkus (32, "Orange Is the New Black") ist ebenfalls mit an Bord.

Das Staffelfinale läuft am 10. Mai bei CBS im US-TV.