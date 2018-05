Was ist nur am Set der Erfolgsserie " The Big Bang Theory" los? Auf ihrem neuesten Instagram-Bild zeigt sich Penny-Darstellerin Kaley Cuoco (32) sichtlich angeekelt, und zwar von ihren Kollegen. Mit angeschwollenen, rot unterlaufenen Augen umzingeln Bernadette (Melissa Rauch, 37), Amy (Mayim Bialik, 42), Howard (Simon Helberg, 37) und Rajesh (Kunal Nayyar, 37) die TV-Blondine. Aber warum?

Das behält die 32-Jährige für sich. Zu ihrem Schnappschuss schreibt sie lediglich: "Alles was ich sagen kann, ist: Ich war soooo froh, nicht so lange im Make-up sitzen zu müssen wie meine Co-Stars!" Ob es bei den Nerds tatsächlich zu einer Zombie-Attacke kommt, bleibt also offen. Fans in den USA müssen allerdings nicht mehr allzu lange auf die Auflösung warten. "Nur noch 2 neue Folgen von Staffel 11 fehlen", weiß Cuoco. In Deutschland werden die besagten Folgen wohl erst in zwei Monaten zu sehen sein.