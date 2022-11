Taboo, El Alfa, Will.i.am, Anitta und Apl.de.ap (v.l.n.r.) sind auf der Single "Simply the Best" zu hören.

The Black Eyed Peas Neues Album "Elevation" erscheint am Freitag

Die Black Eyed Peas veröffentlichen am Freitag ihr neues Album "Elevation". Wie gewohnt sind einige namhafte Gäste mit dabei.

Etwas über zwei Jahre ist es her, dass die Black Eyed Peas mit ihrem letzten Album "Translation" für Furore sorgten. Nun melden sich Will.i.am (47), Apl.de.ap (47) und Taboo (47) mit ihrem neuen, mittlerweile neunten Album "Elevation" zurück, das am Freitag, dem 11. November, im Handel erscheint. Die erfolgreiche Vorab-Single "Don't You Worry", entstanden in Kol­la­bo­ra­ti­on mit Shakira (45) und David Guetta (55), wurde laut einer Pressemitteilung bereits hunderte Millionen Male gestreamt.

Will.i.am: "Wir fallen stets nach oben"

"Wir fallen stets nach oben und niemals nach unten. Die Black Eyed Peas sind bekannt für ihre Höhenflüge", erklärt Gründungsmitglied Will.i.am in Anspielung auf den Albumtitel "Elevation" in der Mitteilung. Einen solchen Höhenflug würde die Band sicherlich mit der neuen Platte auch gerne in den internationalen Charts sehen.

Für ihr neues Album haben sich die Black Eyed Peas wieder einmal viele namhafte Gäste mit ins Boot geholt. Mit der brasilianischen Sängerin Anitta (29) sowie Rapper El Alfa (31) nahmen sie den Song "Simply the Best" auf. Auf "Elevation" sind außerdem weitere Features mit Daddy Yankee (45), Nicky Jam (41), Bella Poarch (25), Nicole Scherzinger (44) und Ozuna (30) zu hören.