The BossHoss und Ilse DeLange präsentieren am 3. März ihren gemeinsamen Song "You".

Neben den Wettbewerbstalenten sorgen beim ESC-Vorentscheid diese prominenten Gäste für Unterhaltung.

In der Live-Show "Eurovision Song Contest 2023 - Unser Lied für Liverpool" entscheidet sich am 3. März, wer Deutschland beim ESC in Großbritannien vertreten wird. Das Voting wird von sogenannten Intervall Acts musikalisch begleitet. Während der Abstimmung stehen unter anderem The BossHoss und Ilse DeLange (45) auf der Bühne. Gemeinsam präsentieren sie ihre aktuelle Single "You".

Die niederländische Künstlerin zählt außerdem zu den Gästen, die Moderatorin Barbara Schöneberger (48) auf ihrem Talk-Sofa begrüßt. Auf diesem wird auch Florian Silbereisen (41) Platz nehmen. Der Schlagerstar war beim ESC-Vorentscheid 2017 selbst Teil der Jury. Als bekennender Fan des Eurovision Song Contests darf Riccardo Simonetti (28) ebenfalls nicht fehlen. Der Sieger des letztjährigen Vorentscheids, Malik Harris (25), macht die Runde komplett.

Das Erste überträgt "Eurovision Song Contest 2023 - Unser Lied für Liverpool" am 3. März ab 22:20 Uhr live aus Köln. Fans können den Vorentscheid zudem bei ONE, der Deutschen Welle, eurovision.de und in der ARD-Mediathek verfolgen. Die beiden Letzteren stimmen ab 21:20 Uhr mit einem Warm-up auf die Show ein.

Diese Acts kämpfen um das ESC-Ticket

Auf eine Teilnahme am Eurovision Song Contest hoffen neun deutsche Acts. Acht davon hat die ESC-Redaktion des NDR gemeinsam mit einem beratenden Team aus nationalen und internationalen Musik-Experten ausgewählt: Will Church, Frida Gold, Patty Gurdy, Lord Of The Lost, René Miller, Anica Russo, Lonely Spring und TRONG. Ikke Hüftgold (46) qualifizierte sich durch ein TikTok-Voting.

Das Finale des ESC 2023 steigt am 13. Mai in Liverpool. Die Halbfinals finden am 9. Mai und 11. Mai statt. Zwar richtet für gewöhnlich das Heimatland des Vorjahresgewinners den neuen Wettbewerb aus, schon 2022 war jedoch entschieden worden, dass es 2023 anders ablaufen wird. Die ukrainische Band Kalush Orchestra hatte im vergangenen Jahr gewonnen, wegen Sicherheitsbedenken und Planungsunsicherheit aufgrund des Krieges in der Ukraine wurde die Veranstaltung jedoch nach Großbritannien verlegt. Der Brite Sam Ryder (33) hatte 2022 den zweiten Platz belegt.