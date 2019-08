Es geht weiter mit "The Conners" und Johnny Galecki (44). Wie der "The Big Bang Theory"-Star selbst via Instagram mitteilte, wird er auch in der zweiten Staffel des "Roseanne"-Spin-offs als David Healy dabei sein. Schon in der ersten Staffel war er als Ex von Darlene Conner (Sara Gilbert, 44) in zwei Folgen zu sehen. In der ursprünglichen Serie spielte er von 1992 bis 1997 in einer wiederkehrenden Nebenrolle mit und wurde auch deswegen zum gefragten Schauspieler.

Eine Hauptrolle wird Galecki aber allen Anschein nach erneut nicht übernehmen, sondern wohl nur in einigen wenigen Folgen zu sehen sein. In seinem Insta-Post berichtet der Schauspieler von "ein oder zwei weiteren Geschichten", die er für "The Connors" in diesem Jahr machen wird. Vor seiner Rolle des David Healy scheint er aber nach wie vor Respekt zu haben, wie er weiter schreibt: "Auch mehr als 20 Jahre später verspüre ich immer noch Ehrfurcht."