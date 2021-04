Prinzessin Diana, gespielt von Emma Corrin, in der vierten Staffel von "The Crown"

Crew und Cast von "The Crown" bereiten sich auf die Dreharbeiten für die fünfte Staffel vor. Diesmal geht es um Prinzessin Diana...

Die Produktion der fünften Staffel von "The Crown" startet im Juli, wie dem Branchenblatt "Variety" von den Produzenten der Show bestätigt wurde. Auch in dieser Staffel wird es wieder eine neue Besetzung geben, die die königliche Familie spielen. Die Hauptrolle der Staffel als Prinzessin Diana wird diesmal Elizabeth Debicki (30, "Tenet") übernehmen, Prinz Charles wird von Dominic West (51, "The Wire") porträtiert, die Queen von Imelda Staunton (65, "Harry Potter") verkörpert und Prinzessin Margaret von Lesley Manville (65, "Another Year").

Laut "Variety" bereitet die Crew die Arbeiten in den Elsstree Studios nördlich von London bereits vor. Wann genau der Dreh beginnen kann, hängt von den Entwicklungen der Pandemie ab. Erste Lockerungen des nationalen Lockdowns sind ab dem 12. April geplant. Die vierte Staffel von "The Crown" war kurz vor dem ersten Lockdown im März 2020 frühzeitig beendet worden. Die Serie soll mit der sechsten Staffel enden.