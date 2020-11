Dianas Kampf gegen eine Essstörung wird in den neuen "The Crown"-Folgen zum Thema. Zuschauer sollen mit einem Hinweis vorab gewarnt werden.

In der Netflix-Serie "The Crown" wird es offenbar einen Warnhinweis vor den neuen Episoden geben, in denen Prinzessin Dianas Kampf gegen die Bulimie gezeigt wird. Ein Sprecher erklärte einem britischen Medienbericht zufolge, dass die Zuschauer in der vierten Staffel im Voraus über Szenen informiert werden sollen, in denen es um die Essstörung gehe. Die mit Spannung erwarteten neuen Episoden sind ab dem 15. November zu sehen, darin wird geschildert, wie Diana in die königliche Familie eingeführt wird. Die Newcomerin Emma Corrin (24) wird Prinz Charles' Ehefrau spielen.

Laut "The Sun" wird die Warnung vor drei der zehn Folgen der neuen Staffel gezeigt. Insidern zufolge wird demnach Dianas Kampf gegen die Bulimie in der Serie gezeigt, nachdem es in ihrer Ehe mit Charles zu kriseln beginnt. Die Essstörung soll sie während ihrer Verlobungszeit entwickelt haben. Um dem Thema gerecht zu werden, haben die Serienschöpfer mit einer Wohltätigkeitsorganisation zusammengearbeitet, die gegen Essstörungen kämpft. Staffel vier von "The Crown" wird sich auf die Beziehung von Diana und Charles, gespielt von Josh O'Connor (30), konzentrieren und auch die Jahrhunderthochzeit von 1981 zeigen.